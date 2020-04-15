Опубликованы жуткие кадры с места убийства трех женщин в квартире в Архангельске
Подозреваемый в преступлении в настоящий момент задержан. В ходе допроса мужчина признал вою вину.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; СК РФ
Жуткие кадры опубликованы с места убийства трех женщин, чьи тела были обнаружены при тушении пожара в квартире жилого дома в Архангельске. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, жертвами стали две пожилые жительницы дома на улице Гагарина– в возрасте 83 и 77 лет, а также 43-летняя женщина.
По предварительным данным, подозреваемый приехал в гости к 83-летней родственнице, вступил с ней конфликт, в ходе которого убил ее и похитил из квартиры денежные средства. По версии следствия, мужчина также напал на соседку погибшей, которая пришла проведать свою знакомую, и нанес смертельные ранения дочери соседки. После этого предполагаемый преступник украл деньги убитых матери с дочерью, устроил пожар и открыл газ в квартире, где находились тела убитых им женщин, после чего скрылся с места преступления.
В настоящий момент подозреваемый задержан. В ходе допроса он подтвердил свою вину, отметив, что действовал в состоянии алкогольного опьянения с целью хищения денежных средств для приобретения спиртного и оплаты развлечений.
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