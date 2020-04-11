Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас она задержана.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа. По данным 5-tv.ru, продавщица супермаркета в настоящий момент задержана и дает показания правоохранителям. Инцидент произошел 10 апреля в Зеленограде. Мужчина получил ножевое ранение в грудь и скончался от него.
Согласно предварительным сведениям, между супругами произошла ссора. При этом женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. С 6 апреля она находилась на карантине и ждала результатов анализов на COVID-19. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила женщина, у которой семья снимала квартиру.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что братья до смерти забили приятеля, завернули тело в ковер и сбросили с 13 этажа. Полиция задержала подозреваемых в жестокой расправе над жителем Санкт-Петербурга.
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