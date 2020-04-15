Крупная партия материалов и техники предназначена для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Банк «Россия» закупил медицинские материалы и оборудование для медучреждений Санкт-Петербурга на сумму более 700 миллионов рублей. Крупная партия материалов и техники для борьбы с коронавирусной инфекцией была доставлена в город 15 апреля.

«Я хотел бы отметить, что банк „Россия“ является надежным партнером нашего города. На протяжении длительного времени банк „Россия“ поддерживает такой важный проект, один из красивейших праздников — это праздник выпускников, наших школьников „Алые Паруса“, который стал символом надежды и исполнения желаний. Так же, как и этот дар», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новое оборудование поможет ускорить работу ученых НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, которые занимаются, в том числе, разработкой вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом рассказал глава института, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

«Сегодня наши сотрудники работают для обследования наших жителей. И новые диагностические приборы, автоматизированные, современные они расширяют эти возможности и позволят нам работать быстрее, скорее давать результаты. Я признателен за эту помощь и надеюсь вместе мы будем участвовать в борьбе с распространением вируса и у нас в городе, и стране в целом», — подчеркнул он.

За помощь банк «Россия» также поблагодарил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

«На плечи врачей легла тяжелая ноша. Чтобы спасать пациентов, мы работаем в режиме 24/7, и вы понимаете, что больных становится все больше. Это требует все больших расходных материалов, медицинского оборудования, лекарственных препаратов. В этой связи я хотел бы поблагодарить в первую очередь руководство города и руководство банка „Россия“ за этот неоценимый дар, который мы получаем. Совершенно очевидно, что мы только вместе можем решить эту проблему», — сказал он.

Это уже вторая закупка оборудования для борьбы с COVID-19, осуществленная банком. Ранее оборудование и расходные материалы, приобретенные им, поступили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

Как сообщал 5-tv.ru, по состоянию на 15 апреля в Санкт-Петербурге коронавирус диагностирован у 130 человек.

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