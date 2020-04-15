Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за сутки
Всего на данный момент в стране зарегистрировано 24 490 больных COVID-19.
Фото: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 3388 человек за последние сутки. Общее число зараженных составляет 24 490. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что за последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Подробнее по регионам:
Москва — 1774
Московская область — 272
Мурманская область — 137
Санкт-Петербург — 130
Ленинградская область — 108
Республика Коми — 97
Республика Ингушетия — 56
Смоленская область — 51
Нижегородская область — 47
Владимирская область — 45
Тульская область — 45
Тверская область — 42
Чеченская Республика — 41
Курская область — 31
Республика Марий Эл — 27
Пермский край — 27
Ивановская область — 25
Калужская область — 25
Краснодарский край — 24
Хабаровский край — 23
Брянская область — 22
Ставропольский край — 20
Республика Башкортостан — 20
Ульяновская область — 18
Тюменская область — 18
Астраханская область — 17
Новосибирская область — 17
Пензенская область — 16
Ханты-Мансийский АО — 15
Чувашская Республика — 13
Кировская область — 13
Ярославская область — 12
Свердловская область — 12
Липецкая область — 11
Красноярский край — 11
Костромская область — 9
Удмуртская Республика — 8
Воронежская область — 7
Карачаево-Черкесская Республика — 7
Саратовская область — 7
Ямало-Ненецкий АО — 7
Республика Саха (Якутия) — 7
Псковская область — 6
Ростовская область — 6
Курганская область — 6
Республика Бурятия — 6
Республика Хакасия — 6
Калининградская область — 5
Республика Дагестан — 5
Белгородская область — 4
Республика Карелия — 4
Приморский край — 4
Республика Калмыкия — 3
Челябинская область — 3
Алтайский край — 3
Вологодская область — 2
Омская область — 2
Республика Крым — 2
Ненецкий автономный округ — 1
Волгоградская область — 1
Оренбургская область — 1
Кемеровская область — 1
Сахалинская область — 1
Чукотский АО — 1
г. Севастополь — 1
За последние сутки по всей стране зафиксированы 28 летальных исходов. Полностью выздоровели за тот же день 292 человека. За все время наблюдений в России жертвами COVID-19 стали 198 человек. Выздоровели 1986.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно 30% больных новой коронавирусной инфекцией в России не замечают ее симптомов. В некоторых регионах COVID-19 протекает бессимптомно у половины заразившихся.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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