Всего на данный момент в стране зарегистрировано 24 490 больных COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за сутки

Фото: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 3388 человек за последние сутки. Общее число зараженных составляет 24 490. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

5-tv.ru

Отмечается, что за последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Подробнее по регионам:

Москва — 1774

Московская область — 272

Мурманская область — 137

Санкт-Петербург — 130

Ленинградская область — 108

Республика Коми — 97

Республика Ингушетия — 56

Смоленская область — 51

Нижегородская область — 47

Владимирская область — 45

Тульская область — 45

Тверская область — 42

Чеченская Республика — 41

Курская область — 31

Республика Марий Эл — 27

Пермский край — 27

Ивановская область — 25

Калужская область — 25

Краснодарский край — 24

Хабаровский край — 23

Брянская область — 22

Ставропольский край — 20

Республика Башкортостан — 20

Ульяновская область — 18

Тюменская область — 18

Астраханская область — 17

Новосибирская область — 17

Пензенская область — 16

Ханты-Мансийский АО — 15

Чувашская Республика — 13

Кировская область — 13

Ярославская область — 12

Свердловская область — 12

Липецкая область — 11

Красноярский край — 11

Костромская область — 9

Удмуртская Республика — 8

Воронежская область — 7

Карачаево-Черкесская Республика — 7

Саратовская область — 7

Ямало-Ненецкий АО — 7

Республика Саха (Якутия) — 7

Псковская область — 6

Ростовская область — 6

Курганская область — 6

Республика Бурятия — 6

Республика Хакасия — 6

Калининградская область — 5

Республика Дагестан — 5

Белгородская область — 4

Республика Карелия — 4

Приморский край — 4

Республика Калмыкия — 3

Челябинская область — 3

Алтайский край — 3

Вологодская область — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Волгоградская область — 1

Оренбургская область — 1

Кемеровская область — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

г. Севастополь — 1

За последние сутки по всей стране зафиксированы 28 летальных исходов. Полностью выздоровели за тот же день 292 человека. За все время наблюдений в России жертвами COVID-19 стали 198 человек. Выздоровели 1986.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно 30% больных новой коронавирусной инфекцией в России не замечают ее симптомов. В некоторых регионах COVID-19 протекает бессимптомно у половины заразившихся.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 апр
Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
15 апр
В Москве выявили 1774 новых случая заражения коронавирусом
15 апр
Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из петербургской больницы к возлюбленной
15 апр
Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
15 апр
Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
15 апр
Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
15 апр
Доля бессимптомных носителей коронавируса в России возросла до 30%
15 апр
Коронавирус выявили у 35 мигрантов в Ленинградской области
15 апр
Видео: вечеринка в режиме самоизоляции по-итальянски
15 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Последние новости

11:31
Грабители отобрали у петербуржца четыре тысячи медицинских масок
11:20
Женщина, которая поет: Тест о жизни Аллы Пугачевой
11:19
Самолет выкатился за пределы ВПП при взлете в Татарстане
11:18
«Моя муза и вдохновение»: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения
11:11
Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
11:04
Почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок