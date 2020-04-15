Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за сутки

Число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 3388 человек за последние сутки. Общее число зараженных составляет 24 490. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

5-tv.ru

Отмечается, что за последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Подробнее по регионам:

Москва — 1774

Московская область — 272

Мурманская область — 137

Санкт-Петербург — 130

Ленинградская область — 108

Республика Коми — 97

Республика Ингушетия — 56

Смоленская область — 51

Нижегородская область — 47

Владимирская область — 45

Тульская область — 45

Тверская область — 42

Чеченская Республика — 41

Курская область — 31

Республика Марий Эл — 27

Пермский край — 27

Ивановская область — 25

Калужская область — 25

Краснодарский край — 24

Хабаровский край — 23

Брянская область — 22

Ставропольский край — 20

Республика Башкортостан — 20

Ульяновская область — 18

Тюменская область — 18

Астраханская область — 17

Новосибирская область — 17

Пензенская область — 16

Ханты-Мансийский АО — 15

Чувашская Республика — 13

Кировская область — 13

Ярославская область — 12

Свердловская область — 12

Липецкая область — 11

Красноярский край — 11

Костромская область — 9

Удмуртская Республика — 8

Воронежская область — 7

Карачаево-Черкесская Республика — 7

Саратовская область — 7

Ямало-Ненецкий АО — 7

Республика Саха (Якутия) — 7

Псковская область — 6

Ростовская область — 6

Курганская область — 6

Республика Бурятия — 6

Республика Хакасия — 6

Калининградская область — 5

Республика Дагестан — 5

Белгородская область — 4

Республика Карелия — 4

Приморский край — 4

Республика Калмыкия — 3

Челябинская область — 3

Алтайский край — 3

Вологодская область — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Волгоградская область — 1

Оренбургская область — 1

Кемеровская область — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

г. Севастополь — 1

За последние сутки по всей стране зафиксированы 28 летальных исходов. Полностью выздоровели за тот же день 292 человека. За все время наблюдений в России жертвами COVID-19 стали 198 человек. Выздоровели 1986.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно 30% больных новой коронавирусной инфекцией в России не замечают ее симптомов. В некоторых регионах COVID-19 протекает бессимптомно у половины заразившихся.

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