Елена Перминова порадовала подписчиков жарким фото на пляже
Модель снялась в необычном образе для известного журнала.
Фото: Instagram @lenaperminova
Популярная модель Елена Перминова опубликовала в своем Instagram кадры со съемки для известного журнала Elle. На снимках девушка позирует на пляже в необычном образе: в купальнике и кожаной куртке. На ногах, обвитых водорослями, красуются стильные туфли-лодочки, на голове у модели завязана бандана. Рядом с Перминовой на песке виден огромный след как будто от лапы динозавра.
Девушка отметила, что в сложившейся ситуации с самоизоляцией, складывается впечатление, что съемка была в другой жизни.
«Кажется, что и этот пляж, и этот океан были в какой-то прошлой жизни…», — подписала фото Елена.
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В моей новой съемке для @elle_russia Кажется, что и этот пляж, и этот океан были в какой-то прошлой жизни. смотрите в сторис горячий бэкстейдж съемки 🥵
Задумка фотопроекта не раскрывается, поэтому подписчики модели начали гадать, что же значит этот след и в чем идея фотосессии.
«Восторг! Может быть будет фото с подглядывающим за вами гигантозавром?»
«Вспомнился фильм „Чудовище и красавица“!» — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Перминова не побоялась назвать фанатам свой точный вес.
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