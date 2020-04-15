Елена Перминова порадовала подписчиков жарким фото на пляже

Популярная модель Елена Перминова опубликовала в своем Instagram кадры со съемки для известного журнала Elle. На снимках девушка позирует на пляже в необычном образе: в купальнике и кожаной куртке. На ногах, обвитых водорослями, красуются стильные туфли-лодочки, на голове у модели завязана бандана. Рядом с Перминовой на песке виден огромный след как будто от лапы динозавра.

Девушка отметила, что в сложившейся ситуации с самоизоляцией, складывается впечатление, что съемка была в другой жизни.

«Кажется, что и этот пляж, и этот океан были в какой-то прошлой жизни…», — подписала фото Елена.

Задумка фотопроекта не раскрывается, поэтому подписчики модели начали гадать, что же значит этот след и в чем идея фотосессии.

«Восторг! Может быть будет фото с подглядывающим за вами гигантозавром?»

«Вспомнился фильм „Чудовище и красавица“!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Перминова не побоялась назвать фанатам свой точный вес.