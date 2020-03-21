Фотомодель Елена Перминова раскрыла одну из самых сокровенных тайн — каков ее точный вес. На очередном сторис в Instagram звезда встает на весы, а затем на них появляется цифра 51,8 килограмма. Судя по реакции Перминовой, она, как мама двоих детей, не ожидала увидеть такой результат.

«Удивительно. Я не занимаюсь спортом десять дней вообще. И такой вес!» — прокомментировала Елена.

Instagram @lenaperminova

Кроме того, девушка отметила, что в связи с карантином ей пришлось отменить массажи, а также курс эндосферы-терапии от отеков. Она призналась, что даже есть стала в разы больше, чем несколько недель назад. Мама двоих детей нашла единственное оправдание тому, что еще не поправилась — у нее стало меньше мышц.

Верны ее предположения или нет — неизвестно. Однако теперь поклонники другой знаменитой модели — Алены Шишковой — могут спать спокойно. Ранее они упрекали девушку в болезненной худобе, но сегодня у экс-возлюбленной Тимати появился конкурент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елене Перминовой удалили грыжу и диастаз, что избавило модель от мучительных болей.