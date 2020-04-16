В Москву не впустили 12 тысяч машин
По данным оперативных служб, в основном это водители из других регионов, которые пытались въехать в столицу в нарушение режима самоизоляции.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Более 12 тысяч водителей с начала недели не пустили в Москву из-за нарушения режима самоизоляции.
По данным оперативных служб, миновать блокпосты в основном не смогли те, кто пытался въехать в столицу из других регионов. Коме того, у многих не было электронных пропусков. Таких водителей в первый день работы пропускного режима оказалось больше трех тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пробки образовались на въездах в Москву в первый день пропускного режима.
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