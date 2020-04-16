В Москву не впустили 12 тысяч машин

Более 12 тысяч водителей с начала недели не пустили в Москву из-за нарушения режима самоизоляции.

По данным оперативных служб, миновать блокпосты в основном не смогли те, кто пытался въехать в столицу из других регионов. Коме того, у многих не было электронных пропусков. Таких водителей в первый день работы пропускного режима оказалось больше трех тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пробки образовались на въездах в Москву в первый день пропускного режима.

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