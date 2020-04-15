Пробки образовались на въездах в Москву в первый день пропускного режима
На то, чтобы оформить специальные пропуск было дано два дня. Получить документ можно либо через интернет-портал, либо с помощью СМС-сообщения на короткий номер или по телефону.
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