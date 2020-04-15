В Москве начал действовать новый режим. Передвигаться без заранее оформленного электронного пропуска с сегодняшнего дня нельзя.

На въездах в столицу у водителей проверяют наличие цифрового документа. Если такого нет, то разворачивают обратно. Так же действуют ограничения по передвижению на дорогах Московской области.

Денис Кулага увидел, как работает новая пропускная система.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блокпосты на въезде в Москву парализовали движение транспорта.

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