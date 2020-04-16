Замначальника разведцентра Росгвардии арестован по обвинению в вымогательстве

Заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии, полковник Альберт Кудряшов арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Истринский городской суд Московской области.

Высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в вымогательстве. По версии следствия, вместе с подельником-офицером он требовал 18 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена за покровительство. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Как выяснилось, предполагаемый вымогатель занимает высокий пост в Росгвардии, а ранее проходил службу в рядах МВД в должности начальника отдела в оперативном управлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники угрозыска Истринского района Подмосковья задержали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова в ходе оперативного эксперимента.