Высокопоставленного силовика обвинили в вымогательстве.

Замначальника разведцентра Росгвардии задержан в Подсмосковье

Фото: Известия / Алексей Майшев

Сотрудники угрозыска Истринского района Подмосковья задержали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленного силовика обвиняют в вымогательстве 18 миллионов рублей у бизнесмена за оказание покровительства. Как уточняется, коммерсант обратился за помощью к правоохранителям. На тот момент оперативники не подозревали, что предполагаемый вымогатель занимает высокий пост в Росгвардии, а ранее проходил службу в рядах МВД в должности начальника отдела в оперативном управлении.

Обратившийся согласился принять участие в оперативном эксперименте, в результате которого Кудряшова и другого офицера взяли с поличным. Материалы уголовного дела направлены из полиции в военное управление Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в подъезде московского дома.

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