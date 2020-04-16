По всей стране старшекурсники медицинских вузов выходят в поликлиники и больницы и берут на себя часть работы практикующих врачей.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Огромную помощь сейчас оказывают медикам студенты старших курсов. По всей стране они выходят в поликлиники и больницы и берут на себя часть работы. Чтобы практикующие врачи смогли заниматься больными коронавирусом.

Как убедилась корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай, для студентов-медиков это вовсе не геройский поступок, а просто работа по спасению жизней. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19.

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