Российские студенты-медики помогают врачам бороться с коронавирусом
По всей стране старшекурсники медицинских вузов выходят в поликлиники и больницы и берут на себя часть работы практикующих врачей.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Огромную помощь сейчас оказывают медикам студенты старших курсов. По всей стране они выходят в поликлиники и больницы и берут на себя часть работы. Чтобы практикующие врачи смогли заниматься больными коронавирусом.
Как убедилась корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай, для студентов-медиков это вовсе не геройский поступок, а просто работа по спасению жизней. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19.
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