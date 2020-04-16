Российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19

Еще 318 человек вылечились от COVID-19 в России. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего выздоровели свыше двух тысяч россиян. За последние сутки зафиксировано 3448 новых случаев заболевания, количество инфицированных приблизилось к 28 тысячам. 34 человека скончались.

Ежедневно российские медики проводят около 100 тысяч тестов на коронавирус. Общее число исследований превышает полтора миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве врачи будут бесплатно жить в гостиницах и ездить на такси.

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