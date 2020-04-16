Общее число исследований превысило полтора миллиона.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Еще 318 человек вылечились от COVID-19 в России. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего выздоровели свыше двух тысяч россиян. За последние сутки зафиксировано 3448 новых случаев заболевания, количество инфицированных приблизилось к 28 тысячам. 34 человека скончались.

Ежедневно российские медики проводят около 100 тысяч тестов на коронавирус. Общее число исследований превышает полтора миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве врачи будут бесплатно жить в гостиницах и ездить на такси.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
Звезда сериала «Год культуры» Воронкова опровергла информацию об избиении дочки
16:46
Коронавирус обнаружен у 14 человек в тюменском военном училище
16:42
Российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19
16:38
Погребняк побил рекорд Роналду в его же челлендже
16:25
В Башкирии продлят режим самоизоляции до лета
16:23
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкцию о защитных костюмах

Сейчас читают

Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок