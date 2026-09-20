От Земли до Луны: Пентагон расширяет границы возможной войны

США заявили о наличии оружия контроля космоса на орбите

В среду, 16 сентября, министр обороны России наградил командира корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия». Но при этом корвет не покидал «мирной» Балтики. Что же случилось? У события есть две версии: наша и датская. Одна другую повторяет почти дословно, но в оценках и нюансах стороны рисуют противоположную картинку.

Вот факты. 14 сентября наш корвет шел в международных водах, неподалеку от датских берегов. Там такой мыс вдается далеко в Балтийское море, как заноза. Все произошло, как говорится, белым днем. «Сообразительный» заметил вертолет. Вертолет как вертолет: «Еврокоптер» таких наштамповал тысячи и в гражданской, и в военной комплектации. Наши определили, что это военная модель Fennec.

Фенек — вообще-то забавная пустынная лисичка с огромными ушами. Очень любопытная, но пугливая. И вот этот балтийский зверек тоже сначала «прилип» к корвету. Но на радиосвязь не отвечал. Стеснялся, наверное. Наши, раз слов не понимает, двумя осветительными ракетами ему посигналили. Фенек испугался и улетел.

А через девять часов датское Министерство обороны ошарашило весь мир: чуть не сбили! Маленький Фенек всего-то летал и фотографировал, а эти русские… Ракету запустили. Те, кто использовал сигнальные огни, знает, что летят они в общем-то недалеко. Значит, любопытный вертолет кружил очень близко к нашему кораблю. Ну и кто первым начал?

За умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом ВВС Дании командира «Сообразительного» и наградили. Это далеко не первый и, я уверен, не последний инцидент на Балтике, учитывая, что все соседи по региону в НАТО. Но это еще не вся проблема. Эти самые соседи пытаются перенести свое агрессивное внимание к нам и в другие сферы — в Арктику и даже в космос!

В тот же самый день, когда наш корвет салютовал датскому вертолету, в Финляндии прошел первый Европейский арктический саммит. Финны — понятно, шведы — вопросов нет, датчане — тоже не сенсация. Но кроме того! Внимание: прибалты всей толпой, и их соседи Польша и Германия, французы и голландцы. Это, как говорится, сомнительно, но окей, у них хоть «калитка» есть в северные моря. Но были также греки и румыны.

А им-то какое дело до Арктики? Так вот, все они пытаются «застолбить» свое место под солнцем, под суровым северным солнцем. Евросоветчиков очень тревожит, что Россия и Китай развивают Северный морской путь, где появились новые глубоководные причалы в Мурманске и Архангельске, куда из Азии приходят огромные контейнеровозы и танкеры. А значит, лишают грузопотока европейские порты. Плюс полезные ископаемые.

Ну и, естественно, за всеми этими пафосными словами про доступ к Арктике сквозят интересы НАТО и развитие инфраструктуры двойного назначения. Что, конечно, заставляет задуматься об истинных интересах этого сборища.

Мало им места на Земле, они теперь и в космос лезут. Пентагон заявил, что готовится к сражениям на лунной орбите! И якобы уже разместил на орбите оружие. Так что, нам готовиться к полноценным звездным войнам? Узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который побывал в поисках ответа на Байконуре.

Запуск нашего военного спутника с Плесецка. А это уже подготовка к полету космического грузовика с Байконура. Ракета-носитель «Союз 2.1б» раньше использовали только для запусков спутников. Сейчас адаптировали под грузовые корабли. У нее более мощный двигатель, что позволит доставлять больше груза на орбиту. Ракета выводит на орбиту корабль «Прогресс», который везет все для космонавтов на МКС.

Пока мы запускали, в США говорили. И далеко не про мирный космос. Вот генерал ВВС призвал готовиться к боям за Луну.

«Нам необходимо уметь вести боевые действия и побеждать, начиная с морского дна и вплоть до окололунного пространства, в воздушной сфере, в космической сфере», — сказал генерал ВВС США Дэн Кейн.

А это уже их министр ВВС уверяет, они обладают орбитальным оружием.

«В настоящее время Соединенные Штаты располагают на орбите оружием для контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий», — сказал министр ВВС США Трой Мэйнк.

«Кто владеет космосом, тот владеет миром» — слова американского президента Джонсона в начале шестидесятых. Тогда они якобы вели засекреченный проект: программа 437 по созданию противоспутникового оружия и полноценных ядерных ракет для уничтожения спутников. А затем уже Рейган в восьмидесятых санкционировал новую программу, включающую разработку орбитальных лазеров. Она так и называлась: «Звездные войны».

«Мы начинаем программу по противодействию огромной советской ракетной угрозе мерами, которые являются оборонительными», — сказал 40-й президент США Рональд Рейган.

Потом про эту программу забыли. Если она вообще была. Но появился Трамп. И возродил ее почти без изменений. Только название новое — «Золотой купол».

«Я рад объявить, что мы официально выбрали архитектуру для этой ультрасовременной системы, которая развернет технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики», — сказал президент США Дональд Трамп.

Что там сейчас есть у американцев на орбите, и есть ли оно, пока можно только строить догадки.

«Речь идет либо об электромагнитном оружии, либо о лазерном. Не так давно, ну, может быть, месяца два назад, Пит Хегсет, министр войны США, он посетил специальную закрытую выставку, и на этой закрытой выставке ему показали боевой лазер мощностью 300 киловатт, и ему показали электромагнитную пушку. Причем пушка может работать с земли по космическим аппаратам. То есть это достаточно объемные конструкции и лазер 300 киловатт, и пушка такого рода. И, естественно, для вывода их в космос требуется также серьезные космические мощности», — сказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

А еще этот боевой лазер нужно адаптировать под космос. То есть орбитальный аппарат должен генерировать колоссальное количество энергии, отводить огромное количество тепла в условиях вакуума, нести огромную оптику, в общем сделать может и получилось, а вот вывести на орбиту.

«Ослепить другой спутник, да, это возможно технически. Наверное, даже сейчас это возможно, но также требует достаточно дорогого лазера, дорогой энергетики. И есть гораздо более простые способы прекратить существование искусственного спутника Земли на орбите», — сказал военный эксперт, аналитик, специализирующийся на новейшей истории развития отечественных систем вооружений Дмитрий Корнев.

Речь идет про кинетический перехват. И в него умеем и мы, и американцы, и Китай. В 68-м году СССР впервые сбил спутник спутником. Такой камикадзе. Он вышел на орбиту к цели, сблизился и самоподорвался. В рамках этой программы были проведены десятки успешных испытаний. Есть и аппараты, способные манипуляторами захватывать космические объекты.

«Сейчас очень популярно мирная программа по снятию с орбиты космического мусора. Но эта же технология может использоваться в военных целях. Можно вместо бесполезных обломков спутника захватить как-то загарпунить действующий спутник, если вы хотите его уничтожить», — сказал инженер-физик Андрей Ожаровский.

Ракеты «Космос-космос» не работают, меняют орбиту, никуда не попадают. А вот «Земля-космос» — одно из последних: в двадцать первом году Россия уничтожила еще советский аппарат «Целина». Штаты тоже сбивали свои спутники и в 1985, и в 2008. Китай в 2007 году. Цель, в случае необходимости, найти будет не сложно. Космос сейчас как на ладони.

«Ну, у них до сих пор смотрите, из того, что известно, да? Это вот самое простое — просто кинетическая удар. Вот никаких других. Ну, об этом не было заявлено удара, это просто, ну, испытания провели, вот и все. А так что что-то они такое разработали, что, так сказать, паритет как-то изменит. Ну, об этом неизвестно», — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Исследование мирного космоса уже кажется отошло на второй план. Совместные полеты скоро закончатся, затопление МКС начнут в двадцать восьмом году. Астронавты будут летать на свою станцию, космонавты на нашу. И это еще один признак гонки космических вооружений. Не исключено, что скоро начнется. ФПВ с лазерными установками, бороздящие орбитальные просторы. Кстати, что за спутник полетел с Плесецка, тоже военная тайна.

«Очень часто наши спутники-инспектора приближаются к американским спутникам, пытаются снять с них информацию. Спутник же он имеет такой же способ, как и компьютер, на которого накапливают где-то на каких-то монетах носителях информацию, ее пытаются украсть. Точно так же американцы подходят к нашим», — сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Но что у американцев не отнять, так это желание тратить на проекты, которые больше создадут медийный эффект, чем будут полезны на поле боя. Как тут не вспомнить американский эсминец-невидимку Zumwalt стоимостью девять миллиардов долларов, который покрылся ржавчиной, дырами и проплешинами после испытаний. Или знаменитый рельсотрон — электромагнитную пушку. Вот только ее размеры и стоимость сделали разработку нецелесообразной.

Теперь новое космическое оружие. Миллиарды на красивую медиакартинку или голословные обещания разработать очередную вундерваффе. А можно было просто остановиться на картинке в соцсетях за то, чтобы написать Луну американской. Трампу ведь платить не пришлось.

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