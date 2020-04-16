Как боевое знамя подразделения народного ополчения Москвы нашли под Тулой
По сведениям поисковиков, оно принадлежит 173 дивизии Резервного фронта, принявшей на себя первые удары врага осенью 1941 года.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Боевое знамя одного из подразделений народного ополчения Москвы нашли в Тульской области. По сведениям поисковиков, речь идет о 173 дивизии Резервного фронта.
Именно ее солдатам, осенью 1941 года пришлось принять первые удары врага на подступах к столице. Артефакт будет передан в один из музеев боевой славы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знамя времен Великой Отечественной войны нашли в Тульской области.
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