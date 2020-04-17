Что случилось с Татьяной Догилевой? Поклонники опасаются за здоровье актрисы

Татьяна Догилева изменилась до неузнаваемости. Что случилось с народной артисткой? Правда ли, что звезда серьезно больна? Какие испытания прошла актриса? И почему она оказалась в полном одиночестве? Только в программе «Светская Хроника»!

В сети появилось фото со съемок нового сериала. На скамейке рядом со знаменитой актрисой Светланой Немоляевой сидит полная женщина в леопардовой шляпе. Поклонники не сразу узнали в этой пышной даме Татьяну Догилеву:

«Догилева была роскошной. Боже. Что с нами делает время?»

«Светлана Немоляева выглядит моложе Татьяны Догилевой».

Почему же 63-летняя звезда кино так сильно поправилась и стала совсем не похожа на ту обаятельную блондинку, о которой когда-то мечтали все мужчины страны?

В СМИ появились тревожные новости: якобы у Татьяны серьезные проблемы со здоровьем. И резкий скачок веса спровоцировал сбой в эндокринной системе. Есть информация, что у Догилевой обнаружили сахарный диабет.

«Второй тип сахарного диабета приводит к увеличению массы тела, потому что увеличивается желание потреблять в большом количестве пищу. Увеличивается желание как можно больше поглощать жидкости. И, следовательно, ускоряется процесс разрушения внутренних органов и систем на фоне повышенного сахара в крови», — рассказал нарколог Эркен Иманбаев в интервью программе «Светская Хроника».

В прессе была озвучена еще одна версия, что виной всему — злоупотребление алкоголем. Актриса никогда не скрывала: несколько лет назад уже лечилась от пагубной зависимости. Тогда в ее жизни наступила черная полоса. Один за другим умирали родственники: отец, мать и брат-инвалид, за которым Татьяна ухаживала всю жизнь. Догилева осталась одна и свое горе топила в алкоголе.

«А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла. Когда меня привозили в жутком состоянии к врачам, они смотрели на меня и говорили: „Это уже не похмелье, а наркотическая ломка“. Чувствовала я себя соответствующе, но сама сделать ничего не могла», — поделилась актриса.

Тогда женщина нашла в себе силы справиться с вредной привычкой. Вылечилась, получила роль в популярном сериале и начала новую жизнь. Но слишком плотный график съемок, а также заботы о дочери, у которой начался переходный возраст, подкосили звезду. Татьяна работала на износ, мало спала, не помогали даже сильнодействующие лекарства. В итоге она оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом.

Догилева: «Мой организм перестал вырабатывать серотонин — гормон радости. И если бы не врачи, которые обнаружили это, я не знаю, что было бы».

После курса лечения Догилева смогла восстановить психику. Тогда признавалась: с алкоголем покончено. Но неужели теперь она снова начала злоупотреблять? А если слухи про сахарный диабет — правда, то Догилева находится в серьезной опасности. Ведь при таком заболевании алкоголь категорически запрещен.

Эркен Иманбаев, нарколог: «У женщины может появиться атрофия нижних конечностей по типу перчаток и носков, когда она перестает чувствовать свои руки. Потом начинается нефропатия, то есть страдают почки. Употребление алкоголя может привести к поражению всех внутренних органов и систем, а иногда и к летальному исходу».

В прошлый раз катализатором срыва послужил скоропостижный уход близких. Что же произошло сейчас?

Татьяна Догилева в разводе. Единственная дочь Катя давно выросла и теперь у нее своя жизнь. Соседи рассказывают: актриса выходит из дома редко. А навещает ее лишь помощница по хозяйству.

«Выходит с собачкой гулять. Домработница приходит», — рассказали соседи.

Так может именно в этом причина такой разительной перемены во внешности звезды? Одиночество. Что если она просто заедает грусть?

Сергей Ланг, психолог: «Вероятность того, что Татьяна Догилева может находиться в депрессии достаточно высока. У нее были нервные срывы. И в этой ситуации рецидивы, они очень часто происходят».

Сама Татьяна никак не комментирует свои метаморфозы. Все болезни отрицает. Говорит: абсолютно здорова. Вот только общается исключительно через домофон, а сниматься категорически отказывается.

«Да ладно вам, перестаньте. У меня все хорошо, все в порядке», — сказала актриса в домофоне.

Подруга Догилевой — Лара Чаклин также успокаивает поклонников: это просто возрастные изменения.

«Наступает период, наступает какая-то гормональная перестройка организма. Человек начинает полнеть. Дело такое, женское».

Врач подтверждает: такое действительно может быть.

Алина Ервасова, гинеколог: «В период менопаузы у нас полностью меняется гормональный фон. И многие женщины начинают замечать, что появляется жирочек на тех местах, где его не было».

По словам Лары, сначала Татьяна очень переживала изменения в своей фигуре. Но со временем приняла себя такую и научилась жить в гармонии с новым телом.

Лара Чаклин: «А куда деваться? Ну я такая, тело стало такое. А куда деваться? Ну теперь я характерная, мамочка, бабушка».

Остается надеяться, что народная артистка действительно здорова и очень скоро она порадует поклонников новыми киноработами.