В Росгвардии рассказали о задержании замначальника разведцентра

В Росгвардии подтвердили задержание начальника оперативного разведывательного центра ведомства, полковника Альберта Кудряшова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый вместе с подельником-офицером требовал 18 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена за покровительство.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что все мероприятия по задержанию предполагаемого преступника проводились при содействии Главного управления собственной безопасности ведомства.

«В ведомстве предпринимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, согласно решению Истринского суда Московской области, Альберт Кудряшов арестован на два месяца. Выяснилось, что предполагаемый вымогатель занимает высокий пост в Росгвардии, а ранее проходил службу в рядах МВД в должности начальника отдела в оперативном управлении.