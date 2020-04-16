У 14-летнего школьника изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ

Подросток, планировавший вооруженное нападение на школу, задержан в Красноярске.

По сообщению ФСБ России, 14-летний школьник хранил дома обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства. Также во время обыска силовики обнаружили у него средства связи и личные дневники, в которых он описывал готовящееся преступление.

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержанный собирался устроить стрельбу в учебном заведении 19–20 апреля.

Сообщается, что после проведения экспертиз изъятого будет принято соответствующее процессуальное решение.

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