Подросток, планировавший вооруженное нападение на школу, задержан в Красноярске.

По сообщению ФСБ России, 14-летний школьник хранил дома обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства. Также во время обыска силовики обнаружили у него средства связи и личные дневники, в которых он описывал готовящееся преступление.

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержанный собирался устроить стрельбу в учебном заведении 19–20 апреля.

Сообщается, что после проведения экспертиз изъятого будет принято соответствующее процессуальное решение.