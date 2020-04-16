«Три красавицы!» — супруга Дмитрия Тарасова показала подписчикам подросших дочек
Фанаты звездной семьи растрогались до глубины души, увидев фото маленьких наследниц футболиста.
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94
Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — кажется, по-настоящему счастлива в браке со спортсменом. В отличие от его бывшей пассии, звезды Instagram Ольги Бузовой, бизнесвумен подарила мужу двух очаровательных дочек. 10 июля 2018 года на свет появилась Милана, а 5 февраля 2020 года — Ева.
В стремлении рассказать о своем женском счастье всем и каждому, Анастасия то и дело публикует в сети милые домашние снимки, которые вызывают у ее фанатов только восхищение. Не сей раз Костенко порадовала поклонников уникальным фото, на котором ей удалось запечатлеть двух подросших дочек вместе.
«Куличи еще в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно. P. S. Со спокойной душой ждем Пасху», — подписала пост Костенко.
В комментариях фолловеры, все как один, утверждали, что девушка с малышами на руках выглядит очень женственно и трогательно. Некоторые даже смело заметили, что именно такую жену, как Анастасия, Дмитрий искал всю жизнь: добрую, нежную и милую.
«Все три девочки такие красавицы! Счастья и мира вашей семье!»
«Какие красивые малышки и шикарная мама. Не дай бог сглазить!»
«Вот это я понимаю — женщина! Тарасов, тебе крупно повезло!» — обращались фанаты к звездной семье.
Ранее 5-tv.ru показал милое фото Дмитрия Тарасова с новорожденной дочерью, которое растрогало всех пользователей сети.
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