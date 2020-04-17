В преддверии Пасхи эксперты рассказали, каким должно быть настоящее церковное вино.

Роскачество дало советы по выбору правильного кагора

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Роскачество рассказало о правильном выборе кагора в преддверии Пасхи. Информация на эту тему появилась на сайте организации. По словам экспертов, качественное церковное вино обладает сложным и приятным обволакивающим вкусом. Его производство обходится недешево, поэтому за 100-150 рублей такой напиток не продается.

Минимальная крепость классического кагора — 16%. Содержание сахара — от 160 граммов до 200 граммов на кубический дециметр. Коллекционные вина дополнительно выдерживают от года до трех лет в дубовых бочках. Некрепленые церковные вина называть кагором не стоит. Они могут заметно отличаться по вкусу.

Церковному вину приписывают много полезных свойств, включая антивирусное и антимикробное действие и помощь при простудных заболеваниях. Но из-за его крепости и сладости в употреблении кагора нужно соблюдать меру. Для профилактики при недомогании рекомендуется в день пить не больше столовой ложки, предварительно прогретой на огне, чтобы улетучился алкоголь. Норма «бокал в день» для здорового человека составляет 150–200 граммов.

«В сочетании с высоким сахаром большое количество вина может стать серьезной нагрузкой для печени и поджелудочной железы», — напоминают специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росстат назвал регионы с наибольшей смертностью от алкоголя.

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