Петр Верзилов задержан в Москве за ношение формы полицейского

Сотрудниками полиции задержан Петр Верзилов, выбегавший на поле во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мужчина задержан в Москве за незаконное ношение полицейской формы, а также нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу.

32-летнего Петра Верзилова, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, полицейские задержали во время патрулирования территории в Хохловском переулке. Выяснилось, что он находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания, игнорируя требования режима повышенной готовности в столице, в том числе режима самоизоляции.

В отношении Петра Верзилова составлены протоколы об административных правонарушениях.

Петр Верзилов — российский художник-акционист, медиаменеджер, участник скандальных акций Pussy Riot.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник акции Pussy Riot Петр Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы.