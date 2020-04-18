Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Предстоящая неделя очень благоприятна для романтической и сексуальной сфер. Энергии этого периода будут располагать к знакомствам, флирту, разговорам и переписке. В деловой сфере возникнет напряжение. Будет сложно планировать, договариваться, реализовывать задуманное.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет очень насыщена энергетически. Прежде всего это сильные и положительные эмоции, которые будут повышать сексуальную активность. Хорошо, если вы не одиноки, и вам есть с кем разделить свое настроение. Это может спасти от суетливости и нервозности, которые иначе обязательно проявятся.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов продолжается период конфликтности и агрессивности. Так как поддерживающих вас позитивных энергий почти нет, то вспышки ярости могут быть довольно мощными, особенно если этот гнев копился в вас давно. Слегка помочь может разве что легкий невинный флирт, который будет создавать приподнятое настроение и облегчать положение.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет очень любвеобильной, склоняющей к подвигам, разговорам и переписке на романтические темы. Одновременно ветренность, обаяние и страстность посетят вас, создавая необычное состояние, идеальное для флирта и романтики. В целом период для вас очень положительный.

Рак — гороскоп на неделю

Раки могут быть особо субъективны в своих суждениях. Эмоции и привязанности будут снижать вашу способность точно мыслить. Желательно отложить принятие важных решений, а также не обсуждать серьезные вопросы.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов усилится обаяние, красноречие и способность точно мыслить. Однако возможно также усиление конфликтности, желание во что бы то ни стало доказать свою правоту. Возможны импульсивные, непродуманные действия и противостояние с окружающими.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя не благоприятствует в личной жизни. Возможны придирчивость и неудовлетворенность в личных отношениях, нежелание или неспособность понять партнера. Отложите выяснение отношений и не ждите на предстоящей неделе полного удовлетворения от них.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя очень благоприятствует в сфере личных отношений. Вероятно завязывание перспективных важных знакомств, возможно, вы даже встретите свою любовь. Однако также могут появиться перепады настроения и некоторое усиление внутренней неуверенности.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов возможны сильные приступы агрессии, недовольства, затаенная враждебность. В вашем окружении может появиться кто-то, кто будет разжигать эти чувства, провоцировать вас на то, чтобы вы проявили свою мрачную сторону. Воспринимайте это как экзамен, подталкивающий вас к внутренней трансформации.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам будет сложно понимать окружающих и находить с ними компромисс. Однако это с лихвой перекроется вашей неуемной энергичностью, позитивной уверенностью в своих силах, красноречием и готовностью настойчиво действовать. Эти качества помогут вам достичь многого на предстоящей неделе.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет нервозность и эмоциональную неустойчивость. Вам будет сложно планировать свое время, а также точно формулировать и озвучивать свои идеи. Период для вас не слишком благоприятный.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут испытывать особый энергетический подъем. Прямо-таки фонтан энергии, заставляющий действовать и добиваться результатов. В этом вам также будут помогать обаяние и способность находить компромисс, а также точное и четкое мышление. Неделя для вас очень благоприятная.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя принесет неудовлетворенность в любовной сфере. Нереализованные фантазии и ожидания могут приводить к разочарованию и создавать чувство жалости к себе. Также возможно неустойчивое эмоциональное состояние и невнятные ожидания, когда вы сами не знаете, чего хотите.

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