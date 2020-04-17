Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения
Астрологи рассказали, какие знаки просто созданы для семейной жизни и не променяют ее на авантюры.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Jaap Arriens, Frank May, Lee Jae-Won
Представления об идеальных отношениях у всех разные. Кто-то мечтает о крепкой семье, а кому по нраву крутить романы и не терять свою свободу. Астрологи выяснили, какие знаки зодиака предрасположены больше к выбору спутника на всю жизнь, пишет издание Clutch.
Телец
Люди этого знака очень преданы, а еще ценят собственный выбор достаточно высоко. Поэтому, если Телец нашел любовь, то будьте уверены: и добиваться взаимности будет упорно, и не сбежит из-под венца в последний момент. К тому же, его отличает прямолинейность — если что-то не устраивает, он скажет сразу, а не будет тянуть резину.
Рак
Этот знак вообще очень семейный. Рак с младых ногтей грезит крепкой семьей, поэтому настраивается только на серьезные отношения. Он тщательно выбирает любимого человека, а потом не отступается ни на шаг. Правда, это компенсируется сильной ревностью, но, если беречь нервы Рака, он будет хорошим партнером.
Дева
На первый взгляд Девы несколько холодны: ко всему они подходят с умом, а не сердцем. Но в плане выбора спутника жизни все немного иначе. Дева может долго быть одна, но это значит лишь, что она ищет человека с теми же моральными принципами, что и у нее. Если она решится создать семью, никогда потом ее не бросит сама. Это, пожалуй, один из самых верных знаков зодиака.
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