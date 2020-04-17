Известная эстрадная певица София Ротару поделилась в Instagram редким архивным снимком своей матери. Женщина ушла из жизни в 1997 году, пишет Teleprogramma.ru. На тот момент ей было 77 лет, а сегодня могло бы исполниться 100, отметила артистка в подписи к публикации.

Звезда довольно лаконично выразила свои эмоции и призналась, что скучает.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», — написала Ротару.

Instagram @sofiarotaru

Подписчики поддержали любимую певицу и отметили сходство с матерью. Некоторые также признались, что любят перебирать фото умерших родственников, поэтому разделяют чувства знаменитости.

«Так похожи!»

«Держитесь, наша хорошенькая!»

«Достойная мама достойной дочери», — подчеркнули юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер зять Софии Ротару.