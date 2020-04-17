Анархист Цибуковский арестован на два месяца за нападение на здание ФСБ
По предварительным данным в отношении мужчины и его жены возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Вандализм»
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck
Анархиста Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафронову суд приговорил в двум месяцам ареста. По предварительным данным, супруги обвиняются по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и статье 214 УК РФ «Вандализм». По версии следствия, подозреваемые в 2018 году растянули возле УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку и закидали здание фальшфейерами.
Согласно неофициальной информации, анархисты могли быть связаны с террористом Михаилом Жлобицким, который устроил 31 октября взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске. Тогда были ранены три сотрудника госбезопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Цибуковского и его супругу Анастасию Сафронову задержали в Туле.
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