🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Забота о вашем внутреннем ребенке была важной темой для вас в период самоизоляции. Она посвящена соединению с той дикой, необузданной энергией внутри вас. Той, которая отвечает за вашу игривость, спонтанность и умение жить моментом. Если сомневаетесь, выбирайте творчество, а не производительность. Нанесите несколько цветов на холст, соорудите что-нибудь необычное или приготовьте себе большую порцию макарон и сыром. Если это заставляет вас чувствовать себя хорошо, вы на правильном пути.

Этого более чем достаточно: универсальная истина, которую вы, наконец, признали. Вселенная всегда хочет лучшего для вас, Близнецы! Именно ваша способность остановиться в нужный момент и переключиться на что-то новое определяет, что попадает в ваш мир. Таким образом, продолжающаяся самоизоляция может быть хорошим временем для вас. Будьте благодарны за процветание, которое наступит, когда вы получите новые знания и создадите новые резервы.

Бывают дни, когда вы просыпаетесь и чувствуете себя как Бейонсе. Однако потом наступают дни, когда ваша эффективность снижается до нуля. Таков цикл жизни, Тельцы! Вместо того, чтобы выжимать из себя все соки, примите реальность. «Это тоже пройдет» — мантра, которую вы должны помнить до конца периода самоизоляции. Чтобы было чуть легче, перестаньте читать нагнетающие панику новости.

Если вы ждали зеленый свет от Вселенной, вот он, Овны! Настало время действовать, несмотря на голос в вашей голове, который говорит, что вы можете потерпеть неудачу или допустить ошибку. Отбросьте страхи с помощью зарядки или медитации. Вы — представитель огненного знака, поэтому преуспеваете в активности. Длительное пребывание в состоянии спокойного самодовольства не очень хорошо скажется на вашей атмосфере.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 апреля, убывающая Луна переместилась в знак Рыб. В этот день нужно постараться освободиться от устаревших рамок мышления и приготовиться действовать.

♌ Лев

Ваше жилое пространство довольно точно отражает ваше ментальное и эмоциональное состояние. Так что же рассказывает ваш дом? Какие нездоровые привязанности и устаревшие чувства вы отказываетесь отпустить? Пришло время разобраться в себе, Львы, и освободиться от бремени прошлого. Возможно, вам не удастся существенно обновить свое физическое пространство, но изменить один или два элемента вам под силу.

Космический совет: отпустите прошлое.

♍ Дева

Вы точно знаете, чего хотите, Девы. Не сомневайтесь в себе и не соглашайтесь на меньшее. Потратив время на размышления, вы получите ясность в своем следующем шаге. Помните, что умение постоять за себя — как никогда важно сейчас. Это правда, что есть один или несколько человек, которые могут не согласиться с вашим выбором и даже решить расстаться. Не считайте это потерей. То, что больше не отвечает вашим запросам, просто очищается, чтобы освободить место для нового.

Космический совет: стойте на своем и не соглашайтесь на меньшее.

♎ Весы

Весы, вам понадобилось время, чтобы добраться до текущего момента. Будьте благодарны за путешествие. Именно внутренняя работа привела вас к возможности больше не подстегивать себя за счет страха. Мир может подстроиться, а может и не подстроиться под ваш выбор, и это нормально. Единственный человек, за которого вы отвечаете, это вы сами. Вы также можете почувствовать магию в эти выходные — то, на что вы надеялись, самым неожиданным образом попадет в вашу жизнь.

Космический совет: будьте готовы приятно удивиться в эти выходные.

♏ Скорпион

Вы всегда знали, что вы гораздо сильнее связаны с окружающим миром, чем другие люди. Вселенная просит вас настроиться на вибрации опутывающих все невидимых нитей. Вы обнаружите, что ваши видения особенно точны в данный момент. Держите дневник под рукой, чтобы все записать. Вы можете столкнуться с пророчеством, Скорпионы.

Космический совет: ваши видения будут как никогда точны.

♐ Стрелец

Это может быть довольно смутное время для вас. Вещи, которые вы когда-то считали сакральными, больше не вызывают отклика в душе. В то же время у вас появляются новые ритуалы и привычки. Изменения — единственная постоянная и неотъемлемая часть нашего существования. Отпустите устаревшие рамки мышления без сожалений. Пусть произойдет то, что должно произойти, Стрельцы. Космический совет: постоянны только перемены.

♑ Козерог

У каждого есть ангел, назначенный ему при рождении. Его едва ли получится увидеть, но можно ощутить. Настройтесь, Козероги, и почувствуйте его присутствие. Вспомните самые удивительные ситуации из вашей жизни и поблагодарите своего ангела-хранителя за каждую из них. Это правда, что есть завеса, которая отделяет нас от «невидимого мира», но кто сказал, что вы не можете выйти за пределы иллюзии?

Космический совет: ощутите вашего ангела.

♒ Водолей

Проблема в том, что вы много сомневались в себе в последние дни. Ваше подсознание пытается послать вам важное сообщение. Все, что вам нужно сделать, это настроиться. Некоторые из вас могут также направить тех, кто идет по тому же пути, что и вы. Важно понимать, что их правда может не совпадать с вашей. Вместо того, чтобы доверять им свои убеждения, вдохновляйте их копать глубже.

Космический совет: доверьтесь своей внутренней мудрости.

♊ Рыбы

Свобода приходит после отбрасывания ограничений, Рыбы. Вы — энергия в ее самой чистой форме. Поэтому позвольте себе превзойти границы, созданные вашим умом. Позвольте себе исследовать территории, на которые раньше боялись ступить. Что касается рамок, которыми вы ограничивались, они никогда не должны были быть вашими.

Космический совет: освободитесь от рамок, созданных вашим умом.

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