«Как же романтично»: Саша Савельева показала видео со свадьбы

Известная российская певица Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов отметили годовщину свадьбы. Ровно 10 лет они связали свою жизнь узами брака и поклялись вечно любить друг друга.

По случаю такого события поп-дива разместила в Instagram видео с церемонии бракосочетания. На кадрах запечатлен один из важнейших моментов торжества — когда влюбленные обмениваются кольцами.

«10! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа… А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов», — написала Савельева в подписи к посту.

Instagram @sasha_savelieva

Поклонники принялись поздравлять супружескую пару со знаменательной датой.

«Поздравляем вас, хорошие наши, любите друг друга вечно!»

«История любви длиною в жизнь! Как же романтично!»

«Прекрасная пара! На вас можно смотреть бесконечно, поздравляю!» — отметили комментаторы.

К фанатам присоединились и звезды российского шоу-бизнеса.

«Поздравляю!» — написал поп-король российской эстрады Филип Киркоров.

«Ой, какие же вы классные! С юбилейной годовщиной вас!» — отметила певица Саша Попова.

«Поздравляю, дорогая!» — присоединилась Виктория Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов взбудоражили сеть своим спором.