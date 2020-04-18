«Как же романтично»: Саша Савельева показала видео со свадьбы
17 апреля певица и ее супруг Кирилл Сафонов отметили годовщину. Звезды шоу-бизнеса поздравили пару с этой памятной датой.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Известная российская певица Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов отметили годовщину свадьбы. Ровно 10 лет они связали свою жизнь узами брака и поклялись вечно любить друг друга.
По случаю такого события поп-дива разместила в Instagram видео с церемонии бракосочетания. На кадрах запечатлен один из важнейших моментов торжества — когда влюбленные обмениваются кольцами.
«10! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа… А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов», — написала Савельева в подписи к посту.
Поклонники принялись поздравлять супружескую пару со знаменательной датой.
«Поздравляем вас, хорошие наши, любите друг друга вечно!»
«История любви длиною в жизнь! Как же романтично!»
«Прекрасная пара! На вас можно смотреть бесконечно, поздравляю!» — отметили комментаторы.
К фанатам присоединились и звезды российского шоу-бизнеса.
«Поздравляю!» — написал поп-король российской эстрады Филип Киркоров.
«Ой, какие же вы классные! С юбилейной годовщиной вас!» — отметила певица Саша Попова.
«Поздравляю, дорогая!» — присоединилась Виктория Дайнеко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов взбудоражили сеть своим спором.
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