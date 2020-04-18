17 апреля певица и ее супруг Кирилл Сафонов отметили годовщину. Звезды шоу-бизнеса поздравили пару с этой памятной датой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Известная российская певица Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов отметили годовщину свадьбы. Ровно 10 лет они связали свою жизнь узами брака и поклялись вечно любить друг друга.

По случаю такого события поп-дива разместила в Instagram видео с церемонии бракосочетания. На кадрах запечатлен один из важнейших моментов торжества — когда влюбленные обмениваются кольцами.

«10! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа… А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов», — написала Савельева в подписи к посту.

Instagram @sasha_savelieva

Поклонники принялись поздравлять супружескую пару со знаменательной датой.

«Поздравляем вас, хорошие наши, любите друг друга вечно!»

«История любви длиною в жизнь! Как же романтично!»

«Прекрасная пара! На вас можно смотреть бесконечно, поздравляю!» — отметили комментаторы.

К фанатам присоединились и звезды российского шоу-бизнеса.

«Поздравляю!» — написал поп-король российской эстрады Филип Киркоров.

«Ой, какие же вы классные! С юбилейной годовщиной вас!» — отметила певица Саша Попова.

«Поздравляю, дорогая!» — присоединилась Виктория Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов взбудоражили сеть своим спором.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:31
Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву. За них заступился Галкин
8:20
«Кто следующий? История не окончена» — политолог о задержании замглавы Хакасии
8:17
Разбившийся под Хабаровском самолет принадлежал бизнесмену
8:07
«Как же романтично»: Саша Савельева показала видео со свадьбы
8:01
Георгий Вицин — о юморе, детях и серьезных ролях
7:59
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 апреля

Сейчас читают

ТОП-7 ошибок женщин, из-за которых они никогда не выйдут замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок