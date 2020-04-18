Стали известны новые подробности задержания замглавы Хакасии

Стали известны новые подробности задержания заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. В отношении чиновника следственными органами возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По некоторым данным, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей от главы одной из строительных компаний. Чиновник якобы обещал помочь предпринимателю в получении контракта на возведение Туимского психоневрологического интерната.

Во время передачи Сергею Новикову части денег, а именно двух миллионов рублей, чиновник был задержан правоохранителями. Об этом пишет 19rus.info.

Известно, что задержание прошло в столице республики Хакасия городе Абакан. Сергей Новиков приехал на место встречи на белой Toyota Camry. В его автомобиль на некоторое время сел представитель строительной организации, после чего вышел и подал знак сотрудникам ФСБ — можно работать.

Тут же иномарку окружили силовики, после чего Сергей Новиков был задержан. Мера пресечения подозреваемому пока не избрана.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.