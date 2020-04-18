Еще 162 пациента излечились от коронавируса в Москве

За сутки общее количество излечившихся от COVID-19 пациентов в Москве увеличилось до 1679 человек. Так, победить инфекцию удалось еще 162 жителям столицы. Об этом утром в субботу, 18 апреля, сообщила заместитель мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице. Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти», — отметила государственный деятель.

Ракова пояснила, что последние исследования врачей доказали, что в организме человека, переболевшего коронавирусом нового типа, со 100% вероятностью формируются антитела. А это значит, что иммунитет такого пациента точно знает, как бороться с COVID-19. В связи с этим, донорская кровь этих людей может использоваться для лечения других, инфицированных пациентов.

«Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С», — напомнила россиянам заммэра столицы.

Уточняется, что всем желающим стать донорами, необходимо обращаться для консультации на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Справочная служба принимает звонки ежедневно с 9.00 до 19.00.

По данным Оперативного штаба на 18 апреля, количество зараженных коронавирусом на территории России выросло на 4785 человек. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 79 регионах нашей страны.

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 36 793. Скончались 313 человек, полностью излечились — 3 057. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве начнут выдавать бесплатные лекарства не только пациентам с COVID-19, но и с ОРВИ.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112