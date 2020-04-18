В Москве начнут выдавать бесплатные лекарства не только пациентам с COVID-19, но и с ОРВИ

Москвичи с признаками ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства наряду с пациентами, инфицированными COVID-19, или с подозрением на коронавирус. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем обращении к горожанам, чиновник отметил, что властям удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Москве, однако это не значит, что пик пандемии пройден. По его словам, сегодня, как никогда ранее, важно продолжать соблюдать жесткие ограничения, а также расширять программы по борьбе с распространением неизвестной инфекции.

«Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», — заявил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр города добавил, что режим самоизоляции в столице будет продлен вплоть до 1 мая. Такое решение было принято с целью максимально снизить риск заражения жителей COVID-19.

В числе прочего, чиновник обратил внимание граждан на некоторые изменения в пропускном режиме, которые начнут действовать с 22 апреля. Так, например, в общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

«Повторяю — ТОЛЬКО электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть. Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено», — отметил Собянин.

Уточняется, что действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах сохраняется.

Для осуществления должного контроля за перемещением автомобилей будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушения ПДД и дорожно-патрульная служба ГИБДД.

«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска», — подытожил мэр столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19.

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