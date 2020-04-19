🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 19 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб покровительствует тем, кто решил заняться самообразованием и решил разложить у себя в голове все по полочкам.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб помогает тем, кто давно не мог разобраться в себе. Кроме того, это идеальное время, чтобы заняться саморазвитием.
♈ Овен
Овны, в прошлом вы не раз соглашались на предложения, которые казались вам не очень привлекательными. Однако теперь настало время отказаться от такой позиции. Оцените свои навыки по достоинству. Годы работы над собой помогли вам стать высококлассным специалистом. Вы заслуживаете только лучшего.
Космический совет: не соглашайтесь на меньшее, если знаете, что заслуживаете большего.
♉ Телец
Телец, сейчас вы, возможно, чувствуете, что весь ваш мир рушится. Это действительно так? Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Вы избавляетесь от старого, чтобы получить что-то новое, что будет гораздо лучше. Однако будьте осторожны в общении со своими приятелями. Кто-то из них вам явно завидует и будет всячески мешать вашему продвижению к успеху.
Космический совет: не бойтесь отрываться от своего прошлого, оно вас тянет вниз.
♊ Близнецы
Близнецы, запомните: никакая история любви не лишена драмы. Незачем искать недостатки в своем партнере, учитесь акцентировать внимание на сути ваших отношений — тех чувствах, которые вы испытываете друг к другу. Сделайте своей второй половинке романтический сюрприз и проведите время вместе. А если ваше сердце свободно, самое время обсудить все дела за чашечкой чая с родственниками.
Космический совет: окунитесь с головой в любовь и не бойтесь проявлять чувства.
♋ Рак
В прошлом были времена, когда вы считали, что заботиться нужно только о других. Сейчас вы постепенно понимаете, что ошибались. Любовь необходимо также отдавать самому себе не меньше, чем окружающим. Когда вы последний раз баловали себя вкусным тортом или совершали небольшие домашние ритуалы, которые помогали вам почувствовать себя счастливым? Пришло самое время порадовать себя.
Космический совет: прежде, чем думать о других, позаботьтесь о своей душевной гармонии.
♌ Лев
Лев, находиться на краю пропасти — для вас привычное состояние. Вы привыкли всегда полностью отдаваться делу, иногда даже в ущерб собственному здоровью. Постарайтесь остановиться и задуматься: все ли вы делаете правильно. Может быть, в погоне за карьерным ростом вы забыли про истинные ценности?
Космический совет: проанализируйте свои желания.
♍ Дева
Девы, вам нужно провести работу над собой. Пришло время расстаться с некоторыми убеждениями и мыслями, которые не дают вам покоя. Напишите на листок все, от чего вы бы хотели избавиться, и сожгите. Этот метод уже давно проверен психологами и не раз помогал людям. Особенно хорошо это делать в период убывающей Луны.
Космический совет: расстаньтесь с прошлым.
♎ Весы
Весы, вам нужно действовать так, как вы чувствуете. Если вы хотите что-то сказать человеку, то не молчите. Думаете уволиться с работы? Обязательно найдете новую! Давно планируете порвать отношения с партнером? Пришло самое время. Не бойтесь делать то, что вам хочется. Только так можно обрести гармонию с самим собой.
Космический совет: дайте волю своим эмоциям.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы прекрасно подстраиваетесь под интересы других, но теперь пришло время, чтобы окружающие считались с вами. Это правда, что в нашей жизни есть вещи, которые уже предопределены, но не забывайте о роли свободной воли. Направьте свои действия в направлении своей мечты и знайте, что Вселенная перестроится для вас.
Космический совет: запомните, только вы определяете свою судьбу.
♐ Стрелец
Стрелец, вы очень долго ждали момент, когда вы сможете побыть в одиночестве и разобраться в себе. Наконец, он настал. Теперь вы готовы распоряжаться своим временем так, как посчитаете нужным. Можете погрузиться в чтение книг или просмотр любимых сериалов. А лучше перечитайте свои старые дневники и вспомните, чего хотели получить от жизни.
Космический совет: получите удовольствие от одиночества.
♑ Козерог
Козерог, устройте для себя идеальный домашний день. Приготовьте вкусный пирог, посмотрите любимый фильм, пообщайтесь с родными, поиграйте в веселые игры — в общем, сделайте все, чем давно так планируете заняться. Даже в условиях самоизоляции можно исполнять свои маленькие мечты и радовать близких.
Космический совет: устройте для себя идеальный отдых.
♒ Водолей
Водолей, возможно, совсем недавно вы были в ссоре со своим возлюбленным, однако сейчас вы постепенно восстанавливаете гармонию в отношениях. Вы учитесь ценить мнение партнера и признаете любовь, которая объединила вас. Когда вы злитесь на свою вторую половинку, вспомните, как она старается для вас и сделайте шаг навстречу.
Космический совет: секрет счастливых отношений — желание услышать и понять друг друга.
♊ Рыбы
Рыбы, самоизоляция — не время, для того чтобы запускать себя и свое тело. Если вы не можете ходить в спортзал, это не значит, что нельзя заниматься спортом. Посмотрите онлайн-тренировки и начните повторять. Вы удивитесь, но почти все упражнения можно выполнить в домашних условиях и при этом не тратить деньги.
Космический совет: начните заниматься спортом в домашних условиях.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля.
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