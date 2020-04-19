Как православные христиане празднуют Пасху в условиях режима самоизоляции

Сегодня православные христиане всего мира отмечают один из главных церковных праздников — Пасху. Торжество победы жизни над смертью, светлое воскресение Иисуса Христа. Накануне в субботу у гроба Господня сошел Благодатный огонь. Церемонию провел патриарх Иерусалимский Феофил Третий.

Схождение огня — это чудо, которого ежегодно ждут сотни миллионов верующих. И тысячи наблюдают воочию. Однако в этом году церковный ритуал прошел без паломников. Всеми виной — коронавирус.

Когда огонь явился миру, представители духовенства отвезли его к воротам Старого города и передали сотрудникам дипмиссий. Представители фонда Андрея Первозванного, которые отвечают за доставку в Россию, получили огонь в аэропорту «Бен-Гурион». Спустя несколько часов святыню встречали в московском аэропорту «Внуково». После встречи кортеж доставил лампаду с огнем в храм Христа Спасителя, где прямо в эти минуты пасхальную службу ведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба проходит без прихожан. Его Святейшество уже обратился ко всем православным верующим России.

«Желаю помощи божией в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила. Чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. С праздником святой Пасхи. Христос воскресе!» — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх еще на неделе попросил прихожан провести эти дни домах и квартирах. Сейчас совсем не обязательно посещать церкви и храмы. Даже Владимир Путин, который старается не пропускать ни одной торжественной пасхальной службы, тоже остался дома. Как сообщили в пресс-службе Кремля президент и патриарх обменяются поздравлениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил православных христиан с Пасхой.