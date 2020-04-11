«Тимурович и Тимуровна»: Тимати показал, как похожи его дети
На своей странице в Instagram рэпер разместил трогательный ролик, в завершение которого Алиса целует своего братика.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram милое видео с участием своих детей: шестилетней Алисы и пятимесячного Ратмира. На кадрах малыши лежат на поле для игры, во время чего их отец задает неожиданный вопрос.
«Кто он?» — спрашивает музыкант наследницу.
«Он — Тимурович, я — Тимуровна», — отвечает девочка.
Глядя на своих детей, Тимати делает вывод, что они очень похожи. Это мнение тут же подтверждает Алиса: она пытается изобразить такую же мимику, как у младшего братика, а после с нежностью целует его.
Такой трогательный ролик вызвал умиление у подписчиков артиста. Многие признались, что без ума от детей рэпера и с удовольствием наблюдают, как они растут.
«Похожи конечно, и оба на папу!»
«Какие же они сладенькие!»
«Тимур, ты ксерокс!»
«Очень красивые дети», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати с сыном потроллил зарабатывающих в интернете.
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