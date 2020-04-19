«Хороша, чертовка!» — певица Слава в образе женщины-вамп покорила сердца фанатов
Пребывая в самоизоляции, звезда решила похвастаться поклонникам архивными фото.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @nastya_slava
Добрая, нежная, женственная и улыбчивая певица Слава намедни сильно удивила собственных поклонников. Казалось, они уже привыкли к разным образам артистки, но очередной пост звезды в Instagram все же заставил их сердца биться чаще.
Так, на странице в социальной сети певица опубликовала снимок, где позирует в образе настоящей женщины-вамп: в черном кружевном платье в пол, элегантной прической с забранными в низкий пучок кудрявыми волосами, и макияжем в черных тонах. Завершают образ стильные туфли в тон с заклепками.
Ну, и, конечно, особого магического шарма фото придал интерьер: звезда позировала в огромном пустом зале, больше похожем на одну из комнат дворца какого-нибудь темного лорда.
«Ох и ах! Боюсь после карантина в это платье уже точно не влезу!!!» — шутливо подписала пост Слава.
Впрочем, поклонники, пребывающие в шоке от такой эпичной картины, тут же возразили певице. Они уверяли: их любимица — потрясающая красотка! И никакие лишние килограммы ее не испортят.
«В любом платье будешь такой же прекрасной!!!»
«Обычно смотрю ваши посты, любуюсь и лайкаю. А это фото настолько прекрасно, что не могу удержаться от комментария. Вы сногсшибательно выглядите!»
«Самая эффектная и настоящая певица. Уважаю!»
«Это бомба! Хороша, чертовка!» — обращались к звезде восторженные поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Слава чуть не сошла с ума от переживаний.
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?