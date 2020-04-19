Пребывая в самоизоляции, звезда решила похвастаться поклонникам архивными фото.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Добрая, нежная, женственная и улыбчивая певица Слава намедни сильно удивила собственных поклонников. Казалось, они уже привыкли к разным образам артистки, но очередной пост звезды в Instagram все же заставил их сердца биться чаще.

Так, на странице в социальной сети певица опубликовала снимок, где позирует в образе настоящей женщины-вамп: в черном кружевном платье в пол, элегантной прической с забранными в низкий пучок кудрявыми волосами, и макияжем в черных тонах. Завершают образ стильные туфли в тон с заклепками.

Ну, и, конечно, особого магического шарма фото придал интерьер: звезда позировала в огромном пустом зале, больше похожем на одну из комнат дворца какого-нибудь темного лорда.

«Ох и ах! Боюсь после карантина в это платье уже точно не влезу!!!» — шутливо подписала пост Слава.

Instagram @nastya_slava

Впрочем, поклонники, пребывающие в шоке от такой эпичной картины, тут же возразили певице. Они уверяли: их любимица — потрясающая красотка! И никакие лишние килограммы ее не испортят.

«В любом платье будешь такой же прекрасной!!!»

«Обычно смотрю ваши посты, любуюсь и лайкаю. А это фото настолько прекрасно, что не могу удержаться от комментария. Вы сногсшибательно выглядите!»

«Самая эффектная и настоящая певица. Уважаю!»

«Это бомба! Хороша, чертовка!» — обращались к звезде восторженные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Слава чуть не сошла с ума от переживаний.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге
11:56
У 43% инфицированных COVID-19 за сутки россиян нет симптомов коронавируса
11:37
Москвич пробрался в закрытую на карантин школу, чтобы поиграть на компьютере
11:25
Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 6060
11:17
Пылкий мачо или нежный романтик? Как группа крови влияет на сексуальный темперамент
11:05
Правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок