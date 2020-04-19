Добрая, нежная, женственная и улыбчивая певица Слава намедни сильно удивила собственных поклонников. Казалось, они уже привыкли к разным образам артистки, но очередной пост звезды в Instagram все же заставил их сердца биться чаще.

Так, на странице в социальной сети певица опубликовала снимок, где позирует в образе настоящей женщины-вамп: в черном кружевном платье в пол, элегантной прической с забранными в низкий пучок кудрявыми волосами, и макияжем в черных тонах. Завершают образ стильные туфли в тон с заклепками.

Ну, и, конечно, особого магического шарма фото придал интерьер: звезда позировала в огромном пустом зале, больше похожем на одну из комнат дворца какого-нибудь темного лорда.

«Ох и ах! Боюсь после карантина в это платье уже точно не влезу!!!» — шутливо подписала пост Слава.

Instagram @nastya_slava

Впрочем, поклонники, пребывающие в шоке от такой эпичной картины, тут же возразили певице. Они уверяли: их любимица — потрясающая красотка! И никакие лишние килограммы ее не испортят.

«В любом платье будешь такой же прекрасной!!!»

«Обычно смотрю ваши посты, любуюсь и лайкаю. А это фото настолько прекрасно, что не могу удержаться от комментария. Вы сногсшибательно выглядите!»

«Самая эффектная и настоящая певица. Уважаю!»

«Это бомба! Хороша, чертовка!» — обращались к звезде восторженные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Слава чуть не сошла с ума от переживаний.