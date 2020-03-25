«Переживаю за всех нас»: Певица Слава дождалась дочь из Франции

Коронавирус разъединил семью Анастасии Сланевской, известной как Слава. В последние дни певица до последнего переживала за судьбу старшей дочери Александры. В пик пандемии 21-летняя девушка оказалась во Франции, куда прежде уехала для обучения французскому языку.

Сначала артистка сомневалась, надо ли наследнице возвращаться в Россию, ведь она может быть переносчиком вируса. Но все же решила вернуть дочь в Москву и посадить на карантин. Все время пока Саша была в пути, родительница не находила себе места.

К счастью для всех членов семьи, Александра успешно добралась и прошла тест на опасную инфекцию с отрицательным результатом. Ее приветствовали дома мама и младшая сестра Антонина.

Однако Слава признается, что по-прежнему грустит. Ее возлюбленный и отец восьмилетней Тони Анатолий Данилицкий попал в группу риска и самоизолировался от семьи. Он живет отдельно в столичной квартире, а певица с дочерьми разместилась в загородном доме.

«Переживаю за всех нас! Уж такая я! Сегодня приезжали бабули, с завтрашнего дня они будут сидеть у себя дома, как и мой Анатолий!» — сообщила подписчикам артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо время трансляции обращения Путина к россиянам из-за коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112