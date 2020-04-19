Многие звезды отечественной эстрады впали в депрессию из-за долгого и изнурительного режима самоизоляции. А как иначе? Концерты отменились, автограф-сессии перенеслись на неопределенный срок, а петь для публики в формате онлайн, да еще и бесплатно, готовы немногие. В общем, караул.

Несмотря на сложный период, солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег унывать не спешит: она решила воспользоваться моментом и пересмотреть старые снимки из личного архива. Так, среди прочих, ее взгляд особо зацепил кадр, где обольстительные солистки популярной группы вместе позируют на камеру. Нахлынувшими воспоминаниями звезда решила поделиться и с подписчиками в Instagram.

«Люблю это фото! Вспоминаю часто этот чудесный день!», — подписала пост Эрика.

Instagram @erikaherceg

Увидев трех сексуальных девушек, поклонники «ВИА Гры» не смогли сдержать эмоций. Один за другим они писали лестные отзывы как о творчестве «богинь», так и об их потрясающем внешнем виде.

«Нереальные красотки! Я просто схожу с ума!»

«Боже, кажется я заново в них влюбился! Очаровательные!»

«Ммм… Как же мне хочется их всех обнять! Держусь из последних сил…» — признавались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал архивное видео Эрики Герцег, где звезда исполняет страстный танец в платье с экстремальным разрезом.