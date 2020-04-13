Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выложила в Instagram архивное видео, где она в обтягивающем черном платье с откровенным вырезом после одного из своих выступлений эффектно идет на камеру, а затем начинает эротично двигать бедрами. Певица отметила, что соскучилась по фанатам и концертам.

«За кулисами тоже всегда замечательная атмосфера. Скучаю по концертам, очень жду встречи с вами! Обнимаю вас», — написала в посте Эрика.

Instagram @erikaherceg

Пользователи восхитились фигурой певицы и отметили ее красоту.

«Как можно быть такой шикарно офигенной?»

«Фигура шикарная»;

«Круто! Красивая! Фигура супер!» — прокомментировали фанаты Эрики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего белья.