В МЧС рассказали, как правильно обрабатывать продукты от микробов после магазина
Эксперты рекомендуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / J. Pfeiffer, Foitlova Klara, Peleg Design / Ferrari, Bernard Jaubert, Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ опубликовал рекомендации по обработке продуктов после покупки в магазине во время пандемии коронавируса.
«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — сообщают специалисты.
Эксперты рекомендуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое в последующем нужно тщательно смыть.
Специалисты подчеркнули, что руки следует мыть сразу же после возвращения из магазина. Только после этого следует разбирать пакеты с покупками.
«Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть с мылом», — рекомендуют представители института МЧС РФ.
Помимо этого следует постоянно дезинфицировать кухонные столешницы, мебель, ручки дверей, гаджеты, используя для этого специальные моющие средства.
Ранее 5-tv.ru писал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом.
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