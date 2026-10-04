Энергетический ультиматум Трампа: Европа на грани топливного шока

Европа оказалась на грани топливного шока из-за Дональда Трампа

В Евросоюзе намечается новый раскол, причем по старым трещинам. «Протестанты» против «католиков». Шесть стран, которые делают наибольшие взносы в бюджет ЕС, потребовали от Брюсселя «урезать» аппетиты на сотни миллиардов евро, чтобы свести концы с концами.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявляла, что траты в грядущую шестилетку должны вырасти на 60%, до двух триллионов евро.

«Помилуйте, куда же столько?» — взмолились «бережливые».

Их возмущение можно понять, они дают 40% бюджета ЕС, привыкли экономить, а кто-то живёт на широкую ногу. Так дело не пойдет. Неслучайно именно они забили тревогу. В этом суть «протестантской этики»: бережливость, дисциплина, недоверие к чужим долгам.

Понятно, что такое деление условно, и в той же Германии поровну католиков и протестантов. Но тут важен «дух», а не точный конфессиональный состав.

Бюджет Евросоюза, как холодильник в общежитии: пока он полон, все друг другу братья, когда на полке остается одна кастрюля, начинают выяснять, кто ее покупал, кто продукты приносил, кто готовил, у кого сколько «ртов» в комнате.

Но дело не только в желании сэкономить. Деньги предлагается перераспределить, урезать дотации на сельское хозяйство и на политику сплочения, а направить на оборону, безопасность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией.

На ЕС давят не только изнутри, но и снаружи: Вашингтон выставил фактически ультиматум — либо вы, европейцы, распаковываете свои стратегические запасы дизеля, либо США прекращают поставки в Европу топлива.

А они существенные. В некоторых странах, таких как Нидерланды или Великобритания, до 60% импортного дизеля из Америки.

Источники дают разные условия ультиматума — то ли высвободить из запасов 100 млн баррелей за полгода, то ли за 20 дней.

Но суть остается та же. Это энергетический ультиматум, который вполне в духе Трампа: если раньше он заставлял раскошеливаться европейцев на НАТО, то теперь на топливо.

Сами США уже давно выкачивают из хранилищ стратегические резервы, чтобы сбить цены.

Европейцы по привычке, в стиле «мы не такие, с нами так нельзя разговаривать», гордо отказывают американцам, но, я думаю, это временно: они и сами прекрасно понимают, что без распаковки стратегических запасов ситуацию не удержать под контролем.

Франция уже «зажигает» в прямом смысле слова. Протестуют и школьники, потому что не хватает учителей, и сами учителя, которым в новом бюджете урезали зарплаты. Протестуют даже пожарные. И это только начало.

В своё время Европа давила протесты кострами инквизиции, но и на них нужно топливо.

А где его взять? Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Франция в ярости и выходит из-под контроля. На баррикадах студенчество и школота. Ворота лицеев заблокированы, перевернутые мусорные контейнеры. На улицах костры, пиротехника, полицейские кордоны и слезоточивый газ.

Но за этим огнем и камнями — вполне конкретные требования. Нехватка учителей. Классы переполнены. Крыши текут.

«В классах по 35 учеников. Мы больше не успеваем усваивать материал. Ситуация стала неуправляемой», — рассказал ученик старшей школы, участник протеста Соан Рош.

Система образования в буквальном смысле разваливается.

«А денег нет. Ни на региональном, ни на национальном уровне. Нет плана решения проблем», — отметил учитель Марин Молен.

Опасное дежавю. В 1968 году в Париже всё начиналось так же: студенческие протесты, а потом десятимиллионная забастовка и отставка де Голля. Макрону стоит вспомнить историю.

Тем более очаги гнева уже перебрасываются с одного города на другой. Марсель, Страсбург, Ренн, Лилль, Реймс, Тулуза, Нант, Гавр, парижские пригороды. Почти две тысячи задержанных. В основном подростки. Сотни пострадавших. Правительство созывает кризисный штаб: претензии называют справедливыми, но сам протест — срежиссированным подстрекателями.

«Мы очень рады, что следующее поколение продолжает борьбу. И такое ощущение, что правительство вот-вот задрожит», — заявили участники протеста.

Тем более школьная злость уже соединилась с ещё большей волной народного недовольства. Профсоюзной.

«Цены растут каждый день, а наши зарплаты стоят на месте», — отметил сотрудник администрации.

Франция, сменив за два с половиной года пять премьеров, так и не выбралась из долговой пропасти.

И вот пришло время урезать, сокращать и замораживать. И это у французских властей называется «начать с себя».

«Да, государство начнёт с себя: его расходы будут расти медленнее инфляции. Впервые за четыре года государственные расходы снизятся относительно богатства, производимого страной», — цитата премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

Новый виток бюджетного кризиса разворачивается всего за несколько месяцев до президентской кампании. Под одним знаменателем сходятся сразу несколько вспышек недовольства: сокращения, падение покупательской способности, топливный удар.

«Дизель дороже муки, съедает всю прибыль, а экономика Европы — как перестоявшее тесто: вроде и есть, но не поднимается. Я пеку хлеб не для прибыли, а, чтобы не уволить своих ребят. Но если так пойдёт дальше, нам придётся печь только для богатых. А это уже не пекарня, а хлебный бутик», — рассказал пекарь.

В то время как рядовой француз начинает экономить на привычном образе жизни, ресторанный бизнес тоже испытывает трудности.

«Люди приходят реже, заказывают меньше, выбирают дешёвые позиции. Поднять цены на 20% мы не можем — потеряем тех, кто еще ходит. Крутимся. Меню пересмотрели, порции чуть подрезали. Сократили часы работы, где это возможно. С поставщиками торгуемся за каждый цент», — рассказал ресторатор.

То, что происходит с ценами на заправках, так и называют — топливный шок. Макрон вынужден просить Евросоюз о послаблениях для нефтепереработки. Граждан призывают к энерготерпимости.

А внешний контур кризиса становится только жестче. Россия ограничила экспорт дизеля. Китай сокращает свои поставки. Ближний Восток и Ормузский пролив остаются зоной риска. Brent снова приближается к 100 долларам за баррель.

«Санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей абсурдны и не имеют никакого объяснения. Было заранее известно, что они приведут сначала к обрушению энергоёмкой европейской промышленности, затем ударят по всей промышленности таких стран, как Германия, а третьей волной — по всей европейской экономике», — отметил экономист Микель Шармен.

И Вашингтон больше не протягивает руку помощи.

А что, если дальше будет ещё хуже? Этот вопрос задает не кто-нибудь, а еврокомиссар по энергетике.

«Задача в том, чтобы определить оптимальный момент для использования стратегических запасов: с одной стороны, они могут помочь сгладить ценовые пики, а с другой — эти резервы могут понадобиться в еще более критической ситуации», — заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дания Дан Йоргенсен.

Некогда ведущие экономики Евросоюза лихорадит по обе стороны Рейна.

В Германии инфляция снова выше трёх процентов. С первого октября Берлин снижает налог на бензин и дизель почти на 17 центов за литр. Потери бюджета — два с половиной миллиарда евро.

Первые часы это действительно показывает результат — на некоторых АЗС едва ли не давка. Но ведь табло всё те же: больше двух евро за литр и выше.

«В общем-то, с самого начала было понятно, что цены уже не будут ниже», — рассказала жительница Германии Корнелия.

Все это происходит в разгар самого принципиального в государственном календаре праздника — Дня германского единства. А страна как минимум не чувствует единения с планами своих властей.

Бранденбургские ворота — символ единства Германии, которое, похоже, так и не привело к полному согласию. По крайней мере, с нынешним курсом, по которому страна пошла спустя 36 лет после объединения, и, как оказалось, полного отказа от прежней воинственности.

Германия готовит уже не только армию. В сценарии — переброска сил НАТО на Восточный фланг, отражение диверсий, массовые ранения и работа критической инфраструктуры. И немецкая улица задает простой вопрос: что всё-таки в приоритетах? Школы? Больницы? Образование? Социальные расходы? Или чужая война?

«Все, что они делают, основано на совершенно ложном представлении о том, что они подвергаются нападению. А на самом деле они атакуют свою собственную экономику», — заявил политолог Франсуа Мартен.

В той же Франции, несмотря на все урезания и долги, оборонный бюджет остаётся неприкосновенным. И это, пожалуй, самый точный ответ на вопрос, что и кто для нынешних европейских лидеров важнее социальной стабильности.

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