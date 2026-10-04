Работает СК: что происходит в квартире расчлененной в Москве женщины

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 54 0

Коробки и пакеты с места преступления к служебной машине несли следователи и дочь погибшей.

Фото, видео: max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc; 5-tv.ru

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Из квартиры расчлененной в Москве женщины выносят вещи

Личные вещи убитой Елены Церетели вынесли из ее квартиры на Жулебинском бульваре в Москве. Кадры процесса оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видеозаписи запечатлено, как группа из пяти человек несет коробки и пакеты, после чего размещают их в служебной машине. Вещи из дома выносили сотрудники Следственного комитета и, предположительно, дочь расчлененной женщины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сумки с частями тела 53-летней Церетели были обнаружены в квартире на юго-востоке столицы. К жесткому убийству женщины мог быть причастен ее сожитель. Сразу после случившегося было возбуждено уголовное дело. Специалисты также изучали камеры видеонаблюдения и опрашивали свидетелей.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке подозреваемого в расчленении Елены. Она подчеркнула, что задержанным оказался 47-летний мужчина, которого правоохранительные органы нашли в Воронежской области. В ближайшее время его доставят в Москву.

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