По словам историка Александра Здановича, советская военная контрразведка сыграла огромную роль в Берлинской наступательной операции весной 1945 года.

Как СМЕРШ захватил архив Абвера во время штурма Берлина Красной армией?

Фото: ТАСС / Халдей Евгений

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Александр Зданович в интервью РИА Новости рассказал, как советская военная контрразведка СМЕРШ захватила архив Абвера во время штурма Берлина Красной армией весной 1945 года.

По словам доктора исторических наук, на окраине германской столицы в районе Целендорф находился один из аппаратов разведки Третьего рейха. Здание Абвера было замаскировано под сельхозинститут. Перед контрразведчиками СМЕРШ была поставлена задача по захвату ценных документов германских государственных и партийных органов, а также спецслужб.

Было решено провести десантную операцию, в ходе которой предстояло исключить возможность эвакуации «абверовцев».

«Здесь особо отличились сотрудники отдела СМЕРШ 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта», — сказал Александр Зданович.

В целях проведения спецоперации командующий 8-гвардейской армией генерал-полковник Василий Чуйков предоставил танковую роту и мотострелковый батальон. Непосредственным руководством занимались члены опергруппы из числа контрразведчиков СМЕРША.

«При огневой поддержке частей нашей армии десантники прорвали немецкую линию обороны и, преодолев свыше десятка километров, с ходу взяли сельскохозяйственный институт. Причем сделали практически без сопротивления — там была только охрана, для которой появление десанта стало полной неожиданностью. А сотрудники „абверовского“ центра вообще спали в ожидании эвакуации. Тогда в плен было взято свыше сотни „абверовцев“, причем среди них были и русские», — сказал Александр Зданович.

Историк отмечает, что советским воинам на протяжении дня приходилось держать круговую оборону и противостоять яростным атакам противника, который предпринимал попытки освободить своей разведывательный центр.

Только на следующее утро десант был разблокирован подоспевшими подразделениями Красной армии, которым удалось прорвать кольцо немцев. В результате проведенной спецоперации ценный архив германских спецслужб удалось сохранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как советская разведка нашла останки Гитлера в 1945 году.

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