Историк рассказал, как советская разведка нашла останки Гитлера в 1945 году

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России Александр Зданович рассказал, что останки Адольфа Гитлера советская контрразведка СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам» — Прим.ред.) обнаружила в Берлине 5 мая 1945 года.

По словам историка, в то время разведчикам было поручено выяснить судьбы и найти главных нацистских преступников.

«Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. Второго мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники СМЕРШа обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса», — сообщил ученый в интервью РИА Новости.

На следующий день наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии доложили, что Адольф Гитлер и Пауль Геббельс покончили жизнь самоубийством, а их трупы сожжены. Однако уже пятого мая в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии советские разведчики обнаружили тела фюрера и его жены Евы Браун.

После этого была произведена необходимая работа для опознания и идентификации найденных останков. Этим занималась специальная группа военных медиков, которая подтвердила, что был найден труп Гитлера.

19 апреля исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа. По мнению специалистов, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. Советские контрразведчики обеспечили успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв Германию и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликовано донесение Жукова Сталину о смерти Гитлера.