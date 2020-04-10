«Надо бы погорячее, да некуда!»: «Британская Кардашьян» обнажила ягодицы в ванне
25-летняя модель продолжает будоражить фантазии поклонников.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих аппетитных форм, продолжает сводить с ума поклонников по всему миру своими снимками «на грани».
На этот раз 25-летняя девушка разместила в Instagram фото из ванны, в которой она стоит на коленях спиной к объективу. Из одежды на ней — лишь стринги-«веревочки». В геолокации обозначен мексиканский город Тулум на побережье Карибского моря.
Воздыхатели на разных языках мира засыпали уроженку Бирмингема комплиментами.
«Какие формы! Я так обожаю твое тело», — написал один из них.
«Ты бесподобна. Надо бы погорячее, да некуда», — добавил другой.
«Вот бы мне быть такой горячей штучкой», — посетовала третья.
В одном из своих интервью таблоиду The Sun Деми призналась, что еще будучи школьницей стала выкладывать в Instagram селфи. Неожиданно для нее число подписчиков перевалило за три миллиона, с ней стали заключать рекламные контракты. Однако в прошлом году у девушки случилась беда — сначала скончался ее отец, а спустя восемь месяцев мать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «британская Кардашьян» пытается отвлечь своих поклонников от пандемии коронавируса.
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