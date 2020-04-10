Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих аппетитных форм, продолжает сводить с ума поклонников по всему миру своими снимками «на грани».

На этот раз 25-летняя девушка разместила в Instagram фото из ванны, в которой она стоит на коленях спиной к объективу. Из одежды на ней — лишь стринги-«веревочки». В геолокации обозначен мексиканский город Тулум на побережье Карибского моря.

Instagram @demirose

Воздыхатели на разных языках мира засыпали уроженку Бирмингема комплиментами.

«Какие формы! Я так обожаю твое тело», — написал один из них.

«Ты бесподобна. Надо бы погорячее, да некуда», — добавил другой.

«Вот бы мне быть такой горячей штучкой», — посетовала третья.

В одном из своих интервью таблоиду The Sun Деми призналась, что еще будучи школьницей стала выкладывать в Instagram селфи. Неожиданно для нее число подписчиков перевалило за три миллиона, с ней стали заключать рекламные контракты. Однако в прошлом году у девушки случилась беда — сначала скончался ее отец, а спустя восемь месяцев мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «британская Кардашьян» пытается отвлечь своих поклонников от пандемии коронавируса.