ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых деньги сами плывут в руки

|
Виктория Андреева
8 204

Как утверждают астрологи, этим людям не обязательно трудиться день и ночь, чтобы сколотить состояние. Сама Вселенная им благоволит!

ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых деньги сами плывут в руки

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как приманить к себе удачу? Непростой вопрос, ответ на который люди ищут веками. Однако есть и еще один — денежный — который буквально не дает им спать по ночам.

В современном мире куча возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу, сколотить состояние и даже открыть собственный бизнес. Главное — все время быть в потоке информации и совершенствовать навыки. Однако не всем, даже самым активным гражданам, удается достичь успехов.

Почему так происходит? Астрологи уверяют: все дело в зодиакальном гороскопе. Так, по версии специалистов, есть только пять знаков зодиака, представителям которых всегда будет везти в деньгах.

Рыбы

Этих людей удача преследует по пятам. Она приходит вне зависимости от времени или обстоятельств. Порой кажется, что представителям этого знака деньги и возможности падают с неба. По факту, так и происходит. Чтобы не делали Рыбы — всегда будут обеспечены и защищены.

Водолей

Настоящие везунчики — так можно охарактеризовать представителей этого знака. Прагматичность и дисциплина — вот, что помогает им покорять вершины. Астрологи уверяют: таким настойчивым и мудрым людям удача и вовсе не нужна. А если возникнет неразрешимая задача, то пресловутая интуиция — их ключ к успеху.

Дева

Творческие, коммуникабельные и жизнелюбивые Девы точно знают, когда и в каком месте нужно оказаться, чтобы не упустить шанс стать обеспеченным и счастливым. Представители этого знака — люди, способные долго и усердно трудиться с верой в светлое будущее. Они не строят грандиозных планов, но абсолютно уверены, что все делают не напрасно. Их главная сила — в оптимизме и железной хватке.

Скорпион

Тратить деньги на модную одежду? Баловать себя чашечкой кофе и тортиком в ресторане? Все это мало интересно Скорпионам. Они предпочитают больше зарабатывать и больше копить, чем попусту слоняться по магазинам. Скорпионы не скупцы, как может показаться на первый взгляд, а просто бережливые люди. Ну, а зачем сегодня покупать новую машину, если через год можно построить огромный дом?

Телец

«Риск — дело благородное» — под таким девизом живут Тельцы. А большие деньги, как уверяют астрологи, любят тех, кто постоянно испытывает судьбу на прочность. Впрочем, уже с самых юных лет эти люди стремятся работать, а это значит, что ближе к 30 годам их опыту позавидует и самый прожженный бизнесмен. Неимоверная трудоспособность и выносливость — вот главный секрет огромного благосостояния Тельцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.36
0.21 86.86
0.24
Полнолуние 22 августа: как сможет изменить судьбу каждый из знаков зодиак...

Последние новости

2:47
ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых деньги сами плывут в руки
2:28
Умерла супруга правящего князя Лихтенштейна княгиня Мария-Аглая
2:11
ТОП-4 самых капризных мужчин по знаку зодиака
1:53
Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур
1:35
Трихолог рассказала, как быстро восстановить волосы после летнего солнца
1:17
Полнолуние 22 августа: как сможет изменить судьбу каждый из знаков зодиака

Сейчас читают

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021: расписание и результаты матчей 21 августа
Летящий из Волгограда в Москву Superjet подал сигнал бедствия
Морских змей уличили в желании не убивать людей, а насиловать их
Уж замуж невтерпеж: Нумеролог назвал лучшие даты для заключения брака
Сердобольный маньяк вернул тело Насти Муравьевой из Тюмени бабушке из жалости

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака