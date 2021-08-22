ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых деньги сами плывут в руки

Как приманить к себе удачу? Непростой вопрос, ответ на который люди ищут веками. Однако есть и еще один — денежный — который буквально не дает им спать по ночам.

В современном мире куча возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу, сколотить состояние и даже открыть собственный бизнес. Главное — все время быть в потоке информации и совершенствовать навыки. Однако не всем, даже самым активным гражданам, удается достичь успехов.

Почему так происходит? Астрологи уверяют: все дело в зодиакальном гороскопе. Так, по версии специалистов, есть только пять знаков зодиака, представителям которых всегда будет везти в деньгах.

Рыбы

Этих людей удача преследует по пятам. Она приходит вне зависимости от времени или обстоятельств. Порой кажется, что представителям этого знака деньги и возможности падают с неба. По факту, так и происходит. Чтобы не делали Рыбы — всегда будут обеспечены и защищены.

Водолей

Настоящие везунчики — так можно охарактеризовать представителей этого знака. Прагматичность и дисциплина — вот, что помогает им покорять вершины. Астрологи уверяют: таким настойчивым и мудрым людям удача и вовсе не нужна. А если возникнет неразрешимая задача, то пресловутая интуиция — их ключ к успеху.

Дева

Творческие, коммуникабельные и жизнелюбивые Девы точно знают, когда и в каком месте нужно оказаться, чтобы не упустить шанс стать обеспеченным и счастливым. Представители этого знака — люди, способные долго и усердно трудиться с верой в светлое будущее. Они не строят грандиозных планов, но абсолютно уверены, что все делают не напрасно. Их главная сила — в оптимизме и железной хватке.

Скорпион

Тратить деньги на модную одежду? Баловать себя чашечкой кофе и тортиком в ресторане? Все это мало интересно Скорпионам. Они предпочитают больше зарабатывать и больше копить, чем попусту слоняться по магазинам. Скорпионы не скупцы, как может показаться на первый взгляд, а просто бережливые люди. Ну, а зачем сегодня покупать новую машину, если через год можно построить огромный дом?

Телец

«Риск — дело благородное» — под таким девизом живут Тельцы. А большие деньги, как уверяют астрологи, любят тех, кто постоянно испытывает судьбу на прочность. Впрочем, уже с самых юных лет эти люди стремятся работать, а это значит, что ближе к 30 годам их опыту позавидует и самый прожженный бизнесмен. Неимоверная трудоспособность и выносливость — вот главный секрет огромного благосостояния Тельцов.

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