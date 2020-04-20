Ежедневно россияне скупают тысячи санитайзеров, даже не подозревая, что большинство из них абсолютно бесполезны.

Спрей, крем или влажные салфетки? Какой антисептик для рук более устойчив к COVID-19

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

В связи с повышенным риском заразиться новым типом коронавируса, россияне массово и, зачастую, бездумно скупают с прилавков аптек и магазинов антисептики в разных видах: влажные салфетки, гели, кремы и спреи. Но вопрос, что именно из этого ассортимента лучше всего защищает человека от COVID-19, так и остается открытым.

Корреспонденты Starhit.ru провели собственное исследование, чтобы точно определить какие санитайзеры действительно способны препятствовать проникновению инфекции под кожу.

Спирт — убийца бактерий

Как выяснилось в ходе проверки, в составе подавляющего большинства санитайзеров довольно высокое содержание спирта. Но это и понятно. Ведь, как уверяют ученые, антисептик может «убить» коронавирус только, если спирта в нем будет не менее 60-70%. В этом случае очень эффективны спреи. Правда, их цена обрадует не каждого: за 20 миллилитров придется выложить от 150 рублей, а за 250 миллилитров — от 800 рублей.

Учитывая такие расценки, россияне предпочитают приобретать антибактериальные кремы или гели для рук. К примеру, «Дзетадерм», «Каппадерм» и прочие похожие товары, стоимость которых приблизительно 100 рублей за 100 миллилитров. Однако эффективность таких продуктов значительно ниже, поскольку и содержание спирта в них совсем невелико.

Дезинфицирующие салфетки прекрасно очищают руки и любые поверхности от различных загрязнений! Вот только с COVID-19 они бороться не способны. Специальная антибактериальная пропитка никак не действует на подобного типа вирусы. Поэтому покупать их и верить в целебную силу — бессмысленно.

Есть другие варианты?

Конечно, есть. Сегодня в аптеках масса бесспиртовых санитайзеров, в составе которых указан хлоргексидин. Такие продукты и пахнут приятно, и кожу сделают мягкой и увлажненной. Однако при покупке стоит помнить важную деталь: хлоргексидин губительно влияет лишь на маленькую группу бактерий. А COVID-19 — это вирус, не имеющий никакого отношения ни к бактериям, ни к микробам.

Итоги исследования

Долгие часы корреспонденты издания потратили на поиск того самого средства, способного убить коронавирус. К счастью, среди большого изобилия удалось выявить продукты, которые действительно оправдывает затраченные средства.

Так, на просторах интернет-магазинов был найден санитайзер Lafitel — спиртовой гель-антисептик, который заслужил популярность благодаря низкой цене и высоким дезинфицирующим свойствам. Содержит 68% спирта, глицерин и ароматизаторы. Цена на этот товар — 220 рублей за 50 миллилитров. Не уступают ему и антисептик Technische Trumpf — 245 рублей за 50 миллилитров, и Sanitelle за 300 рублей.

Кроме того, к хорошим санитайзерам медики относят немецкий Septel —  антисептическое средство пролонгированного действия, который, несмотря на 65% спирта, не повреждает кожные покровы. Стоимость 100 миллилитров — 200 рублей.  И еще один фаворит — «Кутасепт». Этот спиртовой антисептик активно используют во всех медучреждениях.

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