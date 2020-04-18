МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и полумаски без клапана выдоха. Это позволит не заразить других людей.

Спасатели рекомендуют использовать респираторы с классами защиты FFP1, FFP2 и FFP3. В исключительных случаях также можно приобрести одноразовую медицинскую маску. Она примет на себя выделения при кашле или чихании, сократив вероятность их попадания во внешнюю среду.

Если вы не болеете COVID-19, но должны вступить в непосредственный контакт с инфицированным, МЧС советует надеть респиратор класса защиты FFP3. Защищенность органов дыхания при его использовании достигает 99%. Для пущей безопасности можно надеть защитные очки.

Важно помнить, что респираторы и медицинские маски нельзя использовать повторно. Носить их можно не более двух-трех часов. После прикосновения к использованной маске или респиратору нужно вымыть руки.

Как сообщал 5-tv.ru, число жертв нового коронавируса в мире превысило 150 тысяч. Инфицированы COVID-19 более 2,2 миллиона человек. В России, по последним данным, заразились 32 тысячи человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 273.

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