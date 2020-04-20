У одного из студентов вуза подтвердился коронавирус.

Общежитие петербургского медуниверситета имени Павлова закрыли на карантин из-а COVID-19

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Одно из общежитий Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова закрыли на карантин. Такое решение было принято после того, как у одного из студентов подтвердился коронавирус.

В настоящий момент ведется набор волонтеров для помощи будущим медикам: поставки продуктов и прочих необходимых товаров, в том числе лекарств. Всех добровольцев пообещали обеспечить средствами индивидуальной защиты для посещения аптек и магазинов. Они будут получать список необходимых для приобретения вещей, а после передавать их через специальный шлюз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России коронавирусом заразились 4268 человек. Общее число достигло 47121. Наибольшее количество зафиксировано в Москве — 2026, Подмосковье — 578 и Нижегородской области.

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