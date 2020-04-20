За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4268

За сутки в России коронавирусом заразились 4268 человек. Общее число достигло 47121. Об этом сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 268 в 76 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1 935 (45,3%)», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что более половины новых случаев заражения коронавирусом являются завозными. Наибольшее количество зафиксировано в Москве — 2026, Подмосковье — 578 и Нижегородской области.

Число умерших в России пациентов от COVID-19 превысило 400 человек — за последние сутки скончалось 44.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России провели более двух миллионов тестов на COVID-19. Под наблюдением находятся 135 тысяч человек.

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