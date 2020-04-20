Премьерные выпуски сериала «Свои» стартуют в эфире Пятого канала с 20 апреля

Премьерные выпуски остросюжетного сериала «Свои» стартуют 20 апреля в эфире Пятого канала. Ежедневно с понедельника по четверг в 23.10 зрители смогут наблюдать за продолжением захватывающих историй команды профессионалов, специализирующихся на расследовании особо загадочных преступлений. Удовольствие от просмотра получится растянуть надолго, поскольку Пятый приготовил целых сорок шесть новых серий популярного детектива.

«Свои» — это команда лучших экспертов из разных структур. После тщательного отбора их объединили в особый отряд для расследования самых запутанных преступлений, с которыми обычным следователям и оперативникам справиться не под силу.

«Свои» — лучшие в своем деле. Отделом руководит оперативник с яркими лидерскими качествами Дмитрий Родимин. Его сыграл российский актер Дмитрий Козельский. Ему помогают куратор от Следственного комитета, Вероника Норина сыгравшая Татьяну Оленеву, а также криминалист, судмедэксперт, дознаватель, психолог и программист.

Особую пикантность команде добавляет присутствие экстрасенса. В каждом деле они используют нетрадиционные подходы, чем и отличаются от обычных следователей. Их способности не ограничены, и, что самое интересное, они сами далеко не всегда понимают, на что они способны.

Например, экстрасенс Метелица, обладая уникальным даром, почувствовала, что у убитого успешного хирурга и образцового семьянина была и другая, темная сторона. В другом случае, благодаря дару Ольги, команда Своих выяснит, что несчастный случай, во время которого заживо сгорел художник перформансист — вовсе не случайность, а искусно замаскированное убийство.

Капитан Косицкий будет вынужден сильно рисковать, чтобы найти стрелка, на счету которого множество жертв. Коллегам капитана придется вытаскивать товарища из запутанной истории, которая началась с покупки Косицким дорогой ярко-красной машины. Именно с этого момента на него чередой посыпятся неприятности… А те, кто сядут в его машину — погибнут. Свои уверены, что их коллега — следующая жертва.

«Свои» — не только уникальные специалисты, но и люди с собственным определенным типом характера. У каждого есть свои принципы и свои слабости. При этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди. Майору Литвинову, например, придется расследовать убийство бывшей учительницы, труп которой был найден в пруду парка. Однако, и Литвинов может ошибаться…

В некоторых историях сами специалисты становятся объектами преступлений. Так, Антон Спицин пойдет один за грибами и забредет на заброшенный хутор, после чего исчезнет. У куратора Татьяны Оленевой погибнет двоюродная сестра. Улики будут говорить о том, что это супруг женщины зарезал ее в собственной постели. Литвинову придется пойти на необычный эксперимент, чтобы подтвердить эту версию. Ольга Метелица попытается защитить знакомого музыкального продюсера, на которого совершено покушение в студии звукозаписи. Однако убийца окажется хитрее экстрасенса.

Каждый эпизод многосерийного детектива представляет собой одну самостоятельную историю, в которой разворачивается целый водоворот захватывающих событий. Сотни подозреваемых и версий, из которых нужно выбрать единственную верную. Благодаря совместным действиям суперкоманды, ни один преступник не сможет уйти от наказания, даже если на расследование дается меньше суток.

Не пропустите премьерные серии детектива «Свои» на Пятом канале в 23.10 с понедельника по четверг.