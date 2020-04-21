🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 апреля, убывающая Луна находится в знаке Овна. В этот день нужно поддерживать у себя приподнятое настроение и стараться, чтобы мысли и намерения были добрыми. Также это удачное время для решительных действий.

♈ Овен

Вас ждет близкое перерождение. Путь к нему не будет легок, вам придется противостоять темным силам ночи. Здесь есть два пути: сопротивляться и стоять на своем, либо отдаться потоку энергии. При этом взаимодействие с тенями может научить вас новому опыту, который силы дня дать вам не способны.

Космический совет: откройте для себя энергию темных сил ночи.

♉ Телец

Для Тельца это время пересмотреть свой прошлый опыт. Подумайте, отчего вы совершали ошибки? Чему вы на них научились? И все ли так плохо в вашей истории, как вам казалось раньше? Возможно, препятствия на вашем пути тоже неслучайны, они имеют корень в вашем прошлом.

Космический совет: пересмотрите свое прошлое.

♊ Близнецы

Вы думали, что время самоизоляции уже закончится. Но это не так. Подходящий момент сосредоточиться на домашних делах. Ведь для вас дом — не просто жилище, а ваша крепость. Стоит подлатать в ней дыры и заняться обустройством. Вас развлечет ремонт или покраска забора. Подумайте, что бы вы хотели улучшить.

Космический совет: займитесь обустройством своего дома.

♋ Рак

Общение — важная часть вашей жизни. Но если его нет, и вы не рядом с теми, кто вас радует, сконцентрируйтесь на себе. Диалог с собой тоже важен, а наладить его труднее, чем с другим собеседником. Доверьтесь себе и своему пути. Он обязательно приведет вас туда, где вам будет хорошо.

Космический совет: найдите гармонию с самим собой.