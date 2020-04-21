🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 апреля, когда убывающая Луна в Овне, благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда необходимо проявить активность.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 апреля, убывающая Луна находится в знаке Овна. В этот день нужно поддерживать у себя приподнятое настроение и стараться, чтобы мысли и намерения были добрыми. Также это удачное время для решительных действий.

♈ Овен

Вас ждет близкое перерождение. Путь к нему не будет легок, вам придется противостоять темным силам ночи. Здесь есть два пути: сопротивляться и стоять на своем, либо отдаться потоку энергии. При этом взаимодействие с тенями может научить вас новому опыту, который силы дня дать вам не способны.

Космический совет: откройте для себя энергию темных сил ночи.

♉ Телец

Для Тельца это время пересмотреть свой прошлый опыт. Подумайте, отчего вы совершали ошибки? Чему вы на них научились? И все ли так плохо в вашей истории, как вам казалось раньше? Возможно, препятствия на вашем пути тоже неслучайны, они имеют корень в вашем прошлом.

Космический совет: пересмотрите свое прошлое.

♊ Близнецы

Вы думали, что время самоизоляции уже закончится. Но это не так. Подходящий момент сосредоточиться на домашних делах. Ведь для вас дом — не просто жилище, а ваша крепость. Стоит подлатать в ней дыры и заняться обустройством. Вас развлечет ремонт или покраска забора. Подумайте, что бы вы хотели улучшить.

Космический совет: займитесь обустройством своего дома.

♋ Рак

Общение — важная часть вашей жизни. Но если его нет, и вы не рядом с теми, кто вас радует, сконцентрируйтесь на себе. Диалог с собой тоже важен, а наладить его труднее, чем с другим собеседником. Доверьтесь себе и своему пути. Он обязательно приведет вас туда, где вам будет хорошо.

Космический совет: найдите гармонию с самим собой.

♌ Лев

Почувствуйте связь с Вселенной, Львы. Вы — часть мира, и изоляция лишь видимость. Настройтесь на восприятие знаков, они рядом, стоит только обратить внимание. Если это вам удастся, знайте, что вы идете верной дорогой.

Космический совет: почувствуйте свою связь с Вселенной.

♍ Дева

Вы по жизни стремитесь к совершенству. И ваше тело — не исключение. Но в погоне за идеалом вы упускаете себя настоящего. Подумайте, что вас радует? Какие занятия, ритуалы? Займитесь своими истинными желаниями, и вы поймете, что представляет собой ваш внутренний мир. А за ним скорректируется и внешний.

Космический совет: научитесь любить свое тело.

♎ Весы

Для вас это время работать с циклами и ритмами природы. Убывающая Луна придаст вам энергию женственности. Прислушайтесь к ее зову и идите в этом направлении. Рядом в вами темные духи ночи — прекрасные Лилит и Геката. Но их потусторонняя энергетика вам пойдет на пользу. Она даст вам шанс разорвать путы и вернуть себе силу.

Космический совет: темные духи помогут вам разорвать путы и вернуть себе силу.

♏ Скорпион

Луна, пусть и убывающая — символ рождения и бесконечных возможностей. И только вы знаете, что вам нужно. Не ищите подсказок снаружи, следуйте заранее составленным вами планам. Сила темной Луны вам поможет освободить лишнюю энергию и открыть в себе источник вдохновения.

Космический совет: сила темной Луны вам поможет открыть источник вдохновения.

♐ Стрелец

Время сидеть на берегу реки и ждать. Не торопите события, они случатся, когда придет срок. Вам нужно лишь наблюдать. Не мечитесь из крайности в крайность: ведь у света есть тень, задумайтесь об этом. Всмотритесь в танец тьмы и света, это направит поток ваших мыслей в правильное русло. А там и подойдет время событий.

Космический совет: всмотритесь в танец тьмы и света.

♑ Козерог

Для больших перемен нужно пространство. И наш внутренний мир, как комната, тоже нуждается в поддержании порядка. Расчистите место для новых свершений внутри себя. Лунные циклы вам будут полезны в этом. Задумайтесь, что вам мешает, отчего вы не хотите отпускать старые привязанности? Эмоциональная перезагрузка вам необходима как воздух.

Космический совет: эмоциональная перезагрузка вам необходима как воздух.

♒ Водолей

Вас одолевают страхи. Вы боитесь дефицита чего-то: денег ли, удовольствий, внимания. Но это иллюзия. Вспомните, что Вселенная дает каждому то, что он просит. Помогите тому, кто нуждается больше вас, если есть ресурсы. И знайте, что вам это вернется с многократной компенсацией.

Космический совет: помогите другим, и Вселенная вам это не забудет.

♊ Рыбы

Прочувствуйте, на что тратятся ваши силы. Возможно, вы стучите в открытую дверь? Примените творческий подход к простым задачам. Не мучайте свой ум, дайте себе отдохнуть. Когда вы встанете на твердую почву, ваши силы восстановятся. Займитесь практикой ровного дыхания.

Космический совет: займитесь практикой ровного дыхания.

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