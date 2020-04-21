Курс евро приблизился к 82 рублям

Рынок лихорадят цены на нефть в США.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Официальные курсы евро и доллара, установленные Банком России на 21 апреля увеличились более чем на рубль, пишет «Экономика сегодня».

Курс доллара вырос на 72,16 копейки — до 74,6657 рубля. В свою очередь, европейская валюта увеличилась на 99,09 копейки и достигла отметки в 81,1019 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 84,28 копейки и теперь составляет 77,562 рубля.

Рынок нефти вечером падал на 7,7%, до 25,92 доллара за баррель сорта Brent (июньский фьючерс). Майские фьючерсы WTI побили исторический антирекорд, сперва снизившись до нуля, а потом опустившись до отрицательных показателей. Как передавал 5-tv.ru, фьючерсы на нефть WTI рухнули на рекордные почти 300%.

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