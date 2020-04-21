Курс евро приблизился к 82 рублям
Рынок лихорадят цены на нефть в США.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Официальные курсы евро и доллара, установленные Банком России на 21 апреля увеличились более чем на рубль, пишет «Экономика сегодня».
Курс доллара вырос на 72,16 копейки — до 74,6657 рубля. В свою очередь, европейская валюта увеличилась на 99,09 копейки и достигла отметки в 81,1019 рубля.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 84,28 копейки и теперь составляет 77,562 рубля.
Рынок нефти вечером падал на 7,7%, до 25,92 доллара за баррель сорта Brent (июньский фьючерс). Майские фьючерсы WTI побили исторический антирекорд, сперва снизившись до нуля, а потом опустившись до отрицательных показателей. Как передавал 5-tv.ru, фьючерсы на нефть WTI рухнули на рекордные почти 300%.
Читайте также
81%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?